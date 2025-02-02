擊敗麥當勞、星巴克！ Portillo’s榮獲最具價值速食品牌

連鎖速食店Portillo’s在一項調查中，成功超越麥當勞、星巴克等知名企業，被評為最有價值的品牌。（彭博）

2025/02/02 15:58

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國速食產業競爭激烈，除了麥當勞、漢堡王等老牌巨頭，也有許多新興品牌加入。連鎖速食店Portillo’s在最近一項調查中，成功超越麥當勞、星巴克等知名企業，被評為最有價值的品牌，獲得好評的關鍵在於「重視顧客忠誠度」。

綜合外媒報導，芝加哥連鎖速食店Portillo’s近日在一項全球餐飲業調查中，被評為最有價值的品牌，超越麥當勞等知名連鎖企業。比起麥當勞不斷以「買一送一」或「優惠套餐」吸引消費者，Portillo’s的行銷策略，則是藉由美味、價格實惠、份量多等優勢，成功吸引了大量忠實顧客，使其在全美有90家分店。

請繼續往下閱讀...

報導稱，Portillo’s重視顧客忠誠度，並透過專屬的回饋計劃促使顧客回流。Portillo’s的資訊與數位轉型執行長科雷亞（Keith Correia）表示，「顧客每次光顧後，會獲得徽章並享受個性化優惠，接著根據顧客的歷史訂單和偏好，提供量身定制的服務。這種策略不僅增加了顧客黏著度，也為品牌建立了穩固的顧客基礎」。

根據調查結果，Portillo’s以3.575分（滿分5分）超越了Shake Shack（3.345分）和星巴克（2.843分）。對於後二家連鎖業者，消費者普遍不滿於商品價格過高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法