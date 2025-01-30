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    改寫恐龍演化史！ 侏儸紀巨獸「斯凱島翼龍」翱翔天際

    「斯凱島翼龍」（Dearc sgiathanach）還原想像圖，這些飛行爬行動物具有交錯的尖牙，可能有助於捕捉魷魚。（圖:BMC Ecology and Evolution）

    「斯凱島翼龍」（Dearc sgiathanach）還原想像圖，這些飛行爬行動物具有交錯的尖牙，可能有助於捕捉魷魚。（圖:BMC Ecology and Evolution）

    2025/01/30 10:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一具在蘇格蘭斯凱島（Isle of Skye）發現的罕見翼龍化石，為科學界帶來重大突破！這種被命名為「斯凱島翼龍」（Dearc sgiathanach）的侏儸紀翼龍，不僅是當時已知最大的飛行爬行動物之一，其巨大的體型與多樣化的形態，更顛覆了外界對翼龍演化歷程的認知。

    科學網站《IFLScience》報導，愛丁堡大學（University of Edinburgh）博士生艾蜜莉亞．潘妮（Amelia Penny）2017年在斯凱島海岸，發現了這具化石帶有尖牙的下顎骨。經過研究團隊使用鑽石鋸克服潮汐困難，成功取出化石，並送至愛丁堡大學進行研究。這種翼龍被命名為「斯凱島翼龍」（Dearc sgiathanach），這個名稱源自蘇格蘭蓋爾語，具有「有翼的爬行動物」和「來自斯凱島的爬行動物」的雙重含義，以紀念其發現地。這項研究發表於《BMC 生態學與演化》（BMC Ecology and Evolution）期刊。

    「斯凱島翼龍」的翼展超過2.5公尺，儘管體型已相當巨大，但研究顯示，牠在死亡時仍未完全成年。古生物學家娜塔莉亞．雅吉爾斯卡（Natalia Jagielska）指出：「這個重大發現可能來自全新且意想不到的地方。」骨骼的生長環（growth ring）分析顯示，該標本屬於未成熟的亞成年體，這意味著翼龍早在侏儸紀中期，就已經演化出比原先預期更大的體型。

    研究團隊利用攝影技術和X光微斷層掃描，發現「斯凱島翼龍」肱骨上，有明顯的肌肉附著痕跡，顯示其胸肌發達，適合飛行和狩獵。此外，牠的牙齒呈交錯排列，可能是為了方便抓取海中的魷魚。雅吉爾斯卡進一步解釋：「『斯凱島翼龍』保存狀況良好，讓我們得以從骨骼形態推測牠如何克服巨大體型實現飛行，並理解其解剖結構如何適應。」研究也發現，這些飛行爬行動物的頸部，具有特殊的支撐結構，可承托其大型頭顱。

    這項發現顯示，侏儸紀中期翼龍的形態多樣化遠超過去的推測，並推翻了「翼龍直到白堊紀才大幅增長體型」的傳統觀點。科學家認為，這具化石的研究成果將可能填補翼龍演化史的空白，未來或許能在世界其他地區發現更多保存完好的侏儸紀翼龍化石，進一步揭開牠們如何在漫長的地質年代中統治天空的秘密。

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