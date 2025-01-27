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    首頁　>　國際

    繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

    2025/01/27 03:36

    〔中央社〕一名美國官員表示，哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。

    路透社報導，美國總統川普上任後兌現競選承諾，展開大模掃蕩移民行動。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）譴責這項作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X上發文說，哥倫比亞歡迎遭到驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

    繼墨西哥上週拒絕讓搭載移民的一架美國軍機降落後，哥倫比亞也作出相同決定。

    裴卓發文稱：「美國不可以把哥倫比亞移民當作罪犯對待。」他並表示，哥倫比亞境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。

    川普政府開始動員展開驅逐行動，引發拉丁美洲不滿聲浪日益高漲。

    在巴西，由於美方以商業航班執行遣返作業時，對該國移民戴上手銬，巴西外交部昨晚發聲明譴責這種「侮辱性待遇」。當地報導指出，飛機降落後，也有人通報飛行期間受到不當對待。

    該架飛機搭載88名巴西人、16名美國安全人員和8名機組人員，昨天原定飛抵巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）好景市（Belo Horizonte），後因技術問題而改降亞馬遜州（Amazonas）首府瑪瑙斯（Manaus）。

    飛機降落後，巴西官員下令解開機上乘客的手銬；總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下令空軍派飛機將乘客送往最終目的地。

    巴西聯邦警方指出，那是今年第2架從美國搭載遭到遣返巴西無證移民的航班，也是川普就職以來第一架。1140127

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