英國首相突訪基輔！ 將與澤倫斯基見面簽署英烏百年協議

英國首相施凱爾今突訪基輔，這是他自去年7月上任後，首度訪問烏克蘭。（美聯社）

2025/01/16 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）今（16日）突訪基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基見面，雙方將簽署《百年夥伴關係》（100-Year Partnership）協議。

綜合外媒報導，英國首相施凱爾今突訪基輔，這是他自去年7月上任後，首度訪問烏克蘭，英國首相辦公室在聲明中表示，施凱爾將與烏克蘭總統澤倫斯基見面，雙方將簽署新的《百年夥伴關係》協議。

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該協議包括在波羅的海、黑海和亞速海加強對俄海上安全相關合作以及無人機計畫合作等條款。英烏兩國也同意聯手建立一個系統，追蹤俄羅斯從被佔領的烏克蘭土地掠奪的糧食流動路線。

施凱爾預計將在訪問烏克蘭期間承諾提供價值4000萬英鎊（約新台幣16億）的戰後經濟復甦支持；施凱爾強調：「這不僅是現在的事，也是對我們兩國下個世紀的投資，將技術開發、科學進步和文化交流結合起來，並利用烏克蘭近年來所表現出的驚人創新，代代相傳。」

澤倫斯基會見施凱爾時表示，將一起討論法國總統馬克宏提出的一項計劃，該計劃將讓法國和其他西方國家的軍隊駐紮在烏克蘭，以監督停火協議。

報導指出，英國首相在川普上任前夕突訪烏克蘭引發關注，歐洲希望提供盡可能多的支持，使烏克蘭在未來結束戰爭的任何談判中處於最有利的地位。

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