川普就職前夕人事大地震 美眾院情報委員會主席遭撤換

向來與川普立場相左的共和黨籍眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner），無預警遭撤換。（美聯社）

2025/01/16 15:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會眾議院議長強生（Mike Johnson）於前總統川普即將二度宣誓就職前夕，無預警撤換共和黨籍眾議員特納（Mike Turner）的眾議院情報委員會主席職務。此舉引發軒然大波，外界質疑這是否與特納去年針對俄羅斯太空核武威脅發出警告有關，以及川普是否在幕後施壓。

作為一位對外政策的鷹派人物，特納在支持烏克蘭援助和《外國情報監控法》（Foreign Intelligence Surveillance Act）第702條等議題上，與共和黨內的川普派系時有衝突。向來與川普立場相左的特納，也曾在去年9月批評川普放大關於海地移民吃寵物的謠言，稱其「極其可悲且完全不真實」。

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儘管議長有權任命委員會成員，但在川普即將重掌白宮之際，撤換此一關鍵監督小組的領導人，仍引發高度關注。強生15日向媒體否認此舉是受到川普指示，並表示將於16日公布繼任人選。「這與川普總統無關，而是眾議院的決定，」強生強調，「這對即將卸任的特納主席沒有任何不敬，他做得很好。情報界和眾議院情報委員會都需要一個全新的開始。」

然而，一位熟悉強生想法的消息人士向CNN透露，強生希望任命自己的人馬擔任該委員會主席，如同前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）當初任命特納一樣。

特納在一份聲明中對此表示：「非常自豪能夠擔任主席。在我的領導下，我們恢復了委員會的誠信，並將其任務重點重新聚焦於國家安全。來自我們對手的威脅是真實存在的，需要認真因應。」據悉，特納不僅被撤換主席職務，更將完全離開情報委員會，但他將繼續留在眾議院軍事委員會和監督委員會。

福斯新聞（Fox News）報導指出，強生對特納去年2月針對俄羅斯反衛星技術發出公開警告一事感到不滿。當時，特納敦促拜登總統解密相關情資，以便國會、行政部門和盟友能夠公開討論應對措施，此舉讓強生不得不出面滅火，向大眾保證「沒有必要恐慌」。

眾院情報委員會主席位高權重，此次撤換也讓情報委員會的民主黨首席議員海姆斯（Jim Himes）深感不安，他向記者表示：「幾乎找不到像特納一樣公正的人。」海姆斯擔憂，此舉將重創該委員會在川普政府任內執行監督職權的能力。

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