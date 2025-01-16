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    他就愛這味！慶川普就職 可口可樂首次推「健怡可樂」紀念版

    可口可樂將在這次川普就職典禮推出紀念版健怡可樂，可口可樂公司董事長兼執行長昆西15日送一瓶給川普。（圖：X / @margomartin）

    可口可樂將在這次川普就職典禮推出紀念版健怡可樂，可口可樂公司董事長兼執行長昆西15日送一瓶給川普。（圖：X / @margomartin）

    2025/01/16 11:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據福斯財經網（FOX Business）報導，可口可樂公司（Coca-Cola Company）董事長兼執行長昆西（James Quincey）1月15日贈送美國總統當選人川普（Donald Trump）一瓶特製的健怡可樂（Diet Coke），作為就職典禮紀念品。川普對健怡可樂的偏愛早已廣為人知。

    可口可樂公司發言人表示：「自2005年起，可口可樂公司便有製作美國總統就職紀念瓶的傳統。昆西此次親自贈送川普紀念版健怡可樂，並強調可口可樂對美國經濟的重大貢獻。」

    該公司指出，目前可口可樂透過超過60家裝瓶合作夥伴，每年在美國創造580億美元（約合新台幣1.91兆元）的經濟效益，並提供86萬個工作機會，「這次會面彰顯了我們對美國經濟未來的承諾」。

    這款紀念可樂採用經典的玻璃瓶身，瓶身上印有美國白宮圖樣和「第47任總統就職，2025年1月20日」的字樣，並以印有可口可樂商標的紅色禮盒和提袋包裝。根據可口可樂官網資訊，這款限量版健怡可樂僅用於紀念美國第47任總統就職，將不對外販售，而是分送至白宮及就職典禮相關活動。

    《紐約時報》2017年曾報導，川普可年每天要喝多達12罐健怡可樂。有趣的是，早在 2012年，川普便於推特（Twitter）發文自我調侃「我從未見過瘦子喝健怡可樂」，2天後他又表示：「可口可樂公司可能對我不滿——沒關係，我還是會繼續喝這些垃圾。」

    福斯新聞數位頻道試圖聯繫川普團隊對此發表評論，但截稿前未獲回應。

    川普將於20日宣誓就職，成為美國史上第二位成功贏得不連續任期的總統。

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