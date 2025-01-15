以為和布萊德彼特談戀愛！ 53歲女子被騙2820萬後遭網路嘲笑

法國女子誤以為自己在和布萊德彼特談戀愛，被騙走83萬歐元並遭網路嘲笑。（法新社）

2025/01/15 11:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕小心戀愛詐騙！法國53歲室內設計師安妮（Anne），2023年在網路上以為自己認識了好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt），但對方其實是詐騙分子所假扮，因此被騙走83萬歐元（約新台幣2820萬元），在她上節目訴說自己的經歷後，網路上竟是一片嘲笑。

據《衛報》報導，安妮原本已嫁給富商，2023年2月她為了分享在阿爾卑斯山滑雪度假的美好回憶，開始使用Instagram上傳照片，這時有個自稱是布萊德彼特母親的網友和她聯繫，並告知她和自己的兒子布萊德彼特很配。

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沒過多久，就有詐騙分子偽裝的布萊德彼特聯絡她，讓安妮接下來1年半都沉浸在虛假的戀愛之中。安妮說，對方會傳給她AI生成的布萊德彼特自拍照、護照，讓她對此深信不疑，而且這個「布萊德彼特」真的很會和女人聊天。

安妮後來和富商離婚，向「布萊德彼特」說明自己分到了大筆財產，對方隨即傳來AI製作的住院照，聲稱他的帳戶在和安潔莉娜裘莉打離婚官司時被凍結，希望安妮幫忙支付癌症治療費用，使得安妮在情急之下匯出83萬歐元。

2024年夏季，安妮在媒體上看到布萊德彼特和新歡伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon）合影，這才驚覺自己遭到詐騙，並在法國電視一台（TF1）新聞節目《七到八》說出自己的經歷，於本月12日播出。

孰料，安妮隨即在網路上受到大量嘲笑，已經演變為社群霸凌，TF1對此強調安妮受騙後出現精神健康問題，罹患了嚴重憂鬱症必須住院治療，節目為此決定在重播時刪除相關片段，避免狀況惡化下去。

法甲球隊土魯斯一度在「X」跟著嘲弄，指稱布萊德彼特和他們說會出席觀看比賽，不過在遭受抨擊後，土魯斯已撤回文章並發表道歉聲明。另一方面，法國Netflix趁勢宣傳他們有4部「真的」布萊德彼特出演的電影，目前仍尚未撤下。

法國Netflix趁勢宣傳他們有4部「真的」布萊德彼特出演的電影。（圖擷自Netflix France「X」）

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