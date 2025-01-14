洛杉磯野火還在燒 這群人海灘放天燈惹眾怒

美國洛杉磯野火延燒數日，已燒毀1.2萬棟建物，災情仍不見盡頭，有民眾竟在附近的聖塔芭芭拉海灘目擊一群人點火放天燈，氣得立即上前制止。（法新社）

2025/01/14 10:56

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯野火持續肆虐，已知造成24人喪生，1.2萬棟建築被毀。然而，有民眾在南加州聖塔芭芭拉海灘目擊一群人這時候還在「放天燈」，一名目擊者忍不住上前制止，並報警強制這群人停止施放。

據《紐約郵報》報導，洛杉磯野火災情慘重，且仍未完全控制，有名女性協助災民後，到聖塔芭芭拉附近的海灘稍事休息，竟然發現一群人正在海邊放天燈，這些點了火的天燈一個接一個被放飛升上夜空。

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報導指出，她發現這處海灘附近不有露營地和自然保護區，周邊住宅區也已被列為「火災高風險」區域，當她看到其中一盞天燈隨風往山區飄，立即上前質問這群人知不知道洛杉磯現在火災的慘況。

當她在制止這群人放天燈時，另一名男子也加入勸阻行列。這名男性說，他們家就是因為這場火失去家園，才逃到此處避難，沒想到卻目睹如此危險的行為。

但施放天燈的群眾聲稱，這是一場已獲得批准的紀念儀式，強調當時「沒有風」，認為天燈施放很安全。

由於雙方各執己見，爭執無法平息，該名女性網友最終決定報警處理。警方抵達現場後，立即要求停止施放天燈活動。

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