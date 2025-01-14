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    馬斯克痛批加州野生動物保護法規 為救「青蛙」拖累防火措施

    特斯拉執行長馬斯克9日就曾痛批「過度保護瀕危物種是造成災害擴大的主因。」（路透）

    特斯拉執行長馬斯克9日就曾痛批「過度保護瀕危物種是造成災害擴大的主因。」（路透）

    2025/01/14 10:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯郡7日爆發森林大火，造成18萬居民緊急撤離。這場大火不僅迫使環球影城暫時關閉，更燒毀了好萊塢山著名地標「HOLLYWOOD」字樣，成為美國歷史上災損最嚴重的火災事故之一。火災波及範圍廣泛，多處富人區和NBA球星豪宅遭到祝融之災，針對此次大火，特斯拉執行長馬斯克9日就曾痛批「過度保護瀕危物種是造成災害擴大的主因。」。

    馬斯克於社群平台「X」發文指出，加州過度保護瀕危物種是造成災害擴大的主因，加州當局為保護「加州紅腿蛙」（California red-legged frog）等物種，未能採取必要的防火措施，如設置防火隔離帶、清理房屋周邊灌木叢等基本防護工作。馬斯克認為，這些原本容易執行的防火措施因環境法規限制而無法實施。

    美國總統當選人川普則曾在「真實社群」（Truth Social）9日發文指出，加州的水資源管理過度偏重野生動物保護，限制了城市用水量，因而影響了滅火工作的進行。

    馬斯克指出，加州當局為保護「加州紅腿蛙」等物種，未能採取必要的防火措施。（美聯社）

    馬斯克指出，加州當局為保護「加州紅腿蛙」等物種，未能採取必要的防火措施。（美聯社）

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