馬斯克痛批加州野生動物保護法規 為救「青蛙」拖累防火措施

2025/01/14 10:54

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯郡7日爆發森林大火,造成18萬居民緊急撤離。這場大火不僅迫使環球影城暫時關閉,更燒毀了好萊塢山著名地標「HOLLYWOOD」字樣,成為美國歷史上災損最嚴重的火災事故之一。火災波及範圍廣泛,多處富人區和NBA球星豪宅遭到祝融之災,針對此次大火,特斯拉執行長馬斯克9日就曾痛批「過度保護瀕危物種是造成災害擴大的主因。」。

馬斯克於社群平台「X」發文指出,加州過度保護瀕危物種是造成災害擴大的主因,加州當局為保護「加州紅腿蛙」(California red-legged frog)等物種,未能採取必要的防火措施,如設置防火隔離帶、清理房屋周邊灌木叢等基本防護工作。馬斯克認為,這些原本容易執行的防火措施因環境法規限制而無法實施。

請繼續往下閱讀...

美國總統當選人川普則曾在「真實社群」(Truth Social)9日發文指出,加州的水資源管理過度偏重野生動物保護,限制了城市用水量,因而影響了滅火工作的進行。

Elon Musk: We could have saved a lot of tragedy in LA.



“We really need to have fire breaks, and we need to clear the brush back away from houses. And we need to make sure the reservoirs are full. These are all obvious things.



But due to a bunch of environmental rulings, you… https://t.co/TW59DahdbZ pic.twitter.com/v29GOXSZgq