男分男捨！ 巴西30男齊聚露天海灘「野戰群交」 活春宮嚇壞路人

巴西約有30名男子，相約齊聚在一處著名海灘跨年，並在這個公開場合一起進行尻槍、口交等性愛行為，離譜的活春宮畫面全被路過民眾拍下。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/01/08 20:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧在上月發生一起誇張事件，約有30名男子相約齊聚當地一處著名海灘跨年，然而他們卻從大白天起，就在這個公開場合一起進行尻槍、口交等性愛行為，離譜的活春宮畫面全被路過民眾拍下，並在多個社群媒體被瘋傳，誇張行徑也引起警方關注，警方已利用人臉識別技術，傳喚影片中的涉案者。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月31日，地點則是里約熱內盧的阿爾波多爾海灘（Pedra do Arpoador），從社群媒體瘋傳的影片顯示，約有30名男子聚集在此處進行群體性行為，包含口交、打手槍等。這群人荒謬行徑被路人隨手拍下並分享到網上，網友們對此戲稱「阿爾波多爾海灘大亂交」（Surubão do Arpoador）。

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報導指出，相關影片目前在IG、TikTok、社群平台「X」等媒體廣傳，由於影片內容涉及公開性行為與公然猥褻，因此不少民眾向巴西警方報案，警方介入調查此事。里約熱內盧第12警察局表示，警方已在本月3日開始調查，他們先是搜集事發地附近監視器錄影與網路流傳影片，再將這些資料轉交給高科技人臉辨識專家協助。

收到警方委託的費利克斯帕謝科識別研究所（Instituto de Identificação Félix Pacheco），將片中人群與民事、刑事數據庫中進行對比，成功匡列出30名涉案人士。警方表示，最終分析報告會列出名單，但無法直接指認犯罪嫌疑人，因此除了計劃傳喚這些涉事男子到案說明，也會進一步調查這些人當天是否做出違法行為。

根據巴西《刑法》第233條，參與或表演公開猥褻行為可被視為犯罪，違者可能面臨罰款或被判處3個月至1年監禁。另外，有網友指出事發地點是當地著名的「同性戀野砲聖地」，因此活春宮其實很常見，但大多是在晚上發生；不僅如此，里約熱內盧也有不少停車場、靠近海岸的區域，也常出現各種性取向情侶或群眾，直接當場為愛激戰。

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