美青少年糖尿病纏身 怒告食品巨頭：都是「超加工」食品害的！

近年來，越來越多證據顯示，高度加工食品與各種慢性健康問題有關。（彭博）

2024/12/12 20:19

〔編譯陳成良／綜合報導導〕美國賓州一名青少年罹患第二型糖尿病和非酒精性脂肪肝病，控告十多家大型食品公司，指控他們刻意設計和行銷「超加工」食品，導致兒童成癮並引發慢性疾病。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，16歲的賓州居民馬丁尼茲（Bryce Martinez）10日在費城普通法院提起訴訟，指控卡夫亨氏（Kraft Heinz）、蒙德萊茲（Mondelēz International）、可口可樂（Coca-Cola）等食品巨擘，蓄意設計和行銷容易成癮的「超加工」食品給兒童，導致他罹患第二型糖尿病和非酒精性脂肪肝病。

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馬丁尼茲的律師團隊來自美國知名原告律師事務所Morgan & Morgan，他們聲稱，這是同類型訴訟的首例。其他被告公司還包括家樂氏（Kellogg's）、雀巢美國分公司（Nestlé USA）、百事可樂（PepsiCo）、通用磨坊（General Mills）、瑪氏（Mars）、家樂氏分拆後的穀物公司（Kellanova）、康樂寶（Conagra Brands）和桂格燕麥（Post Holdings）。

代表食品和飲料製造商的產業組織「消費者品牌協會」（Consumer Brands Association）產品政策資深副總裁蓋洛（Sarah Gallo）在一份聲明中回應：「目前學界對於『超加工食品』尚無共識的定義。僅因為食品經過加工就將其歸類為不健康，或忽視其完整營養成分而妖魔化食品，會誤導消費者並加劇健康差距。」

近年來，越來越多證據顯示，高度加工食品與各種慢性健康問題有關。研究人員所描述的「超加工」食品包含許多包裝零食、糖果和軟性飲料，這些食品由從全食物中提取或人工合成的物質製成。

馬丁尼茲的訴訟主張，這些食品公司長期以來知道他們的產品有害，卻故意設計使其盡可能容易成癮。訴狀指出，這些公司採用與煙草巨頭菲利普莫里斯（Philip Morris）和雷諾茲（R.J. Reynolds）相同的「香菸策略」，而這兩家公司曾經擁有卡夫亨氏和蒙德萊茲的前身公司。

該訴訟包含共謀、過失、欺詐性不實陳述和不公平商業行為等指控，並要求未指明金額的賠償性損害賠償。

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