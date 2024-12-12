為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美青少年糖尿病纏身 怒告食品巨頭：都是「超加工」食品害的！

    近年來，越來越多證據顯示，高度加工食品與各種慢性健康問題有關。（彭博）

    近年來，越來越多證據顯示，高度加工食品與各種慢性健康問題有關。（彭博）

    2024/12/12 20:19

    〔編譯陳成良／綜合報導導〕美國賓州一名青少年罹患第二型糖尿病和非酒精性脂肪肝病，控告十多家大型食品公司，指控他們刻意設計和行銷「超加工」食品，導致兒童成癮並引發慢性疾病。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，16歲的賓州居民馬丁尼茲（Bryce Martinez）10日在費城普通法院提起訴訟，指控卡夫亨氏（Kraft Heinz）、蒙德萊茲（Mondelēz International）、可口可樂（Coca-Cola）等食品巨擘，蓄意設計和行銷容易成癮的「超加工」食品給兒童，導致他罹患第二型糖尿病和非酒精性脂肪肝病。

    馬丁尼茲的律師團隊來自美國知名原告律師事務所Morgan & Morgan，他們聲稱，這是同類型訴訟的首例。其他被告公司還包括家樂氏（Kellogg's）、雀巢美國分公司（Nestlé USA）、百事可樂（PepsiCo）、通用磨坊（General Mills）、瑪氏（Mars）、家樂氏分拆後的穀物公司（Kellanova）、康樂寶（Conagra Brands）和桂格燕麥（Post Holdings）。

    代表食品和飲料製造商的產業組織「消費者品牌協會」（Consumer Brands Association）產品政策資深副總裁蓋洛（Sarah Gallo）在一份聲明中回應：「目前學界對於『超加工食品』尚無共識的定義。僅因為食品經過加工就將其歸類為不健康，或忽視其完整營養成分而妖魔化食品，會誤導消費者並加劇健康差距。」

    近年來，越來越多證據顯示，高度加工食品與各種慢性健康問題有關。研究人員所描述的「超加工」食品包含許多包裝零食、糖果和軟性飲料，這些食品由從全食物中提取或人工合成的物質製成。

    馬丁尼茲的訴訟主張，這些食品公司長期以來知道他們的產品有害，卻故意設計使其盡可能容易成癮。訴狀指出，這些公司採用與煙草巨頭菲利普莫里斯（Philip Morris）和雷諾茲（R.J. Reynolds）相同的「香菸策略」，而這兩家公司曾經擁有卡夫亨氏和蒙德萊茲的前身公司。

    該訴訟包含共謀、過失、欺詐性不實陳述和不公平商業行為等指控，並要求未指明金額的賠償性損害賠償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播