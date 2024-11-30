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    毛寧稱「新疆棉是世上最好棉花之一」 網酸：不用在衛生棉？

    中國外交部發言人毛寧昨表示「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」，由於中國近期爆出黑心衛生棉事件，不少中國女網友提問「好棉花為什麼不用在衛生棉？」。（圖擷自微博、本報合成）

    中國外交部發言人毛寧昨表示「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」，由於中國近期爆出黑心衛生棉事件，不少中國女網友提問「好棉花為什麼不用在衛生棉？」。（圖擷自微博、本報合成）

    2024/11/30 15:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕Uniqlo（優衣庫）的母公司迅銷執行長柳井正近日表態「Uniqlo不使用來自中國新疆的棉花」引發中國小粉紅揚言抵制，對此中國外交部發言人毛寧昨表示「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」，由於中國近期爆出黑心衛生棉事件，不少中國女網友提問「好棉花為什麼不用在衛生棉？」

    綜合中媒報導，針對Uniqlo執行長接受外媒專訪首度表態「Uniqlo不使用來自中國新疆的棉花」，毛寧昨日回應表示，「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策」。

    中國時事部落客「李老師不是你老師」也轉發貼文提及，部分理性中國民眾也看不下去，有人認為「既然如此，必須買幾件支援」、「明天就去買優衣庫」、「立馬下單優衣庫」。

    部分網友看到毛寧發言怒斥，「好棉花為什麼不用在衛生斤（即衛生棉）？」、「抵制的結果又是什麼？國產衛生巾用新疆棉了嗎？」據了解，由於中國近期爆出多個品牌的衛生棉被揭發有「虛標長度、衛生標準低」等問題，有部落客潛入某衛生棉生產線，揭露原料庫房環境惡劣，甚至發現蟑螂腿、菸頭，衛生堪憂引發譁然。

    Uniqlo（優衣庫）的母公司迅銷執行長柳井正近日表態「Uniqlo不使用來自中國新疆的棉花」引發中國小粉紅揚言抵制。（路透）

    Uniqlo（優衣庫）的母公司迅銷執行長柳井正近日表態「Uniqlo不使用來自中國新疆的棉花」引發中國小粉紅揚言抵制。（路透）

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