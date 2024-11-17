天然「減肥神器」？新研究：BHB-Phe可活化腦神經抑制食慾

從腦部神經元入手，科學家發現抑制食慾的天然化合物BHB-Phe；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

2024/11/17 11:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家近期揭示了一種名為BHB-Phe的天然化合物，能透過活化特定腦神經，有效抑制食慾並降低體重，這項發現或為肥胖症治療帶來嶄新契機。該研究由美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）與史丹佛大學醫學院（Stanford University School of Medicine）合作進行，成果發表於權威期刊《Cell》。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，過去，β-羥丁酸（BHB）主要被視為肝臟在飢餓或運動時產生的替代能量來源。然而，隨著研究深入，科學家開始探索其在肥胖及糖尿病治療上的潛力。最新研究顯示，BHB不僅僅是一種能量分子，還參與一條全新代謝途徑。由史丹佛大學病理學副教授約翰·朗（Dr. Jonathan Z. Long）領導的團隊發現，一種名為CNDP2的酵素，能促使BHB與胺基酸結合，生成BHB-Phe，這種化合物在動物實驗中展現了顯著的抑制食慾效果。

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貝勒醫學院的研究則聚焦於BHB-Phe如何影響老鼠的飲食行為及體重控制。該團隊由小兒科及營養學教授徐勇（Dr. Yong Xu）帶領，他們透過大腦全域掃描技術，發現BHB-Phe能活化下視丘和腦幹的神經元群，進而抑制食慾並促使體重下降。實驗顯示，若老鼠因基因改造而缺乏CNDP2酵素，其體內無法產生BHB-Phe，導致食慾增加、體重上升，反映出該化合物在體重調節中的重要角色。

徐勇團隊過去曾於《科學》（Nature）期刊發表研究指出，CNDP2酵素還能生成另一種化合物Lac-Phe。Lac-Phe主要於運動過程中產生，也能有效減少食慾並降低肥胖程度。儘管兩者在調控食慾的效果上相似，但研究發現它們各自透過不同的神經路徑發揮作用，顯示BHB-Phe與Lac-Phe各有其獨特的生理機制。

這項發現為未來研發新的肥胖治療方案提供了希望。研究顯示BHB-Phe在人體內也存在，並推測其代謝途徑在肥胖症及相關疾病中可能受阻。正因如此，未來的研究將著重於進一步解析其作用機制，甚至有可能探索利用BHB-Phe作為減重補充劑，達到無需嚴格限制碳水化合物攝取的減重效果。

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