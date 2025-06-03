賴苡任證實︰張克晉忽然退罷吳 是驚見亡母簽名連署書

賴苡任今對於該消息也予以證實。（圖由中廣節目《千秋萬事》提供）

2025/06/03 12:22

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傳張克晉見亡母連署成退出關鍵 黃帝穎：藍白一再情勒沒人性

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨為反制而推動的雙吳罷免案，其中罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉突然宣布退出，並一直神隱至今，但今傳出背後真相是張被檢調約談後，發現連署書有他已故母親的簽名而感到心寒，最終選擇離開罷團；召集人賴苡任今（3）日對此證實，任何一位領銜人看到這樣的證據，心裡難免覺得不舒服，而他也未曾責怪過張克晉忽然退出。

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謝震武昨在節目裡提及，指檢調調查罷免案時，向張克晉出示2張不同字跡的連署書，而張因看到已故母親的簽名，心情大受打擊，因此毅然退出罷團，片段曝光後引發關注。賴苡任今在中廣節目《千秋萬事》上被問及此事，他對於該消息也予以證實。

賴苡任指，他於4月14日被約談後，確實看到與張克晉相同的證據，調查官出示2份罷免提議書，雖為同一人名，但筆跡顯然不同；調查官當時問他，是否認識對方，他回應不認識。

賴苡任續指，直至後來他才得知是張克晉已故的母親，坦言當下感到相當震驚，更遑論對於身為人子的張，相信他的心情一定比他更備受打擊，「我們看到一樣的證據，卻走上不同的道路。」

賴苡任認為，任何一位領銜人看到這樣的證據，心裡難免覺得不舒服，而大家也因此動搖了罷免的信心，但由於第一階段並未設立總部，僅能依附在在市黨部做所有的事情包含造冊，時空背景到底發生什麼事已不可考，但他由始至終從未責怪張克晉退出，畢竟身為召集人的他沒有保護好張，並強調也不會去埋怨政黨是否有出面來扛。

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