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    韓烏合作反制北韓！兩國領袖通話 將互派代表團協調行動

    烏克蘭獲得南韓支持，兩國領袖通話，意加強軍事合作。（美聯社資料照）

    烏克蘭獲得南韓支持，兩國領袖通話，意加強軍事合作。（美聯社資料照）

    2024/10/29 19:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫連斯基（Volodymyr Zelensky）10月29日與南韓總統尹錫悅進行了電話會談，討論北韓可能派遣部隊支援俄羅斯的情況，並達成加強安全合作的共識。這一通話引起了國際社會的高度關注。

    《法新社》報導，在通話中，澤倫斯基指出，北韓軍隊參與俄烏戰爭的情勢正在升級。他在社交媒體上表示：「這場戰爭正在國際化，不再侷限於兩個國家。」他透露，已有約3000名北韓士兵部署到俄羅斯靠近烏克蘭的訓練基地，並預計這一數字將在不久後增至約1萬2000人。

    尹錫悅則形容北韓的行動為「史無前例且危險」，強調雙方將保持密切溝通並採取有效反制措施。此外，兩國還計劃互派代表團，以深化安全和情報合作。

    尹錫悅的辦公室表示，南韓將繼續支持烏克蘭，並與盟友合作探索更多合作措施，以協助烏克蘭人民。他此前曾表示，南韓正考慮提供軍事援助，這標誌著南韓政策的重大轉變。

    就在通話後不久，北韓外長崔善姬29日抵達俄羅斯進行正式訪問，此舉進一步加深了外界對北韓參戰的擔憂。北韓可能參戰烏克蘭將對國際局勢產生深遠影響，各國正密切關注事態發展並研擬因應對策。

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