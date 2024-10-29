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    小狗在店門口拉屎遭球棍教訓1下 中國飼主發文討拍反被嗆爆

    中國河北一名撞球店員工持棍教訓未牽繩且在店門口排泄的小狗。（本報合成，擷取自微博）

    中國河北一名撞球店員工持棍教訓未牽繩且在店門口排泄的小狗。（本報合成，擷取自微博）

    2024/10/29 19:12

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河北近日發生一起遛狗不牽繩、不清便所引發的衝突，一名女飼主放任寵物犬在鄰居店門口隨地大小便，遭到店員手拿撞球桿教訓，飼主竟上網發文爆料，不料引來網友一面倒不相挺。

    綜合中媒報導，河北省張家口一名女飼主27日在社群媒體發文指控，自家寵物狗跑到撞球店門口排泄，遭到店員以球桿抽打。監視器畫面顯示，當時這隻未牽繩的小狗在撞球店門口的地毯上隨意大小便，員工見狀隨即拿出球桿打了牠一下，隨後該名女飼主匆匆跑來，蹲下關心狗的傷勢。

    女飼主表示，雖然是自家小狗有錯在先，但該名員工也不該使用暴力，應理性溝通來解決問題。對此，撞球店員工出面回應，店門口經常出現排泄物，這對店家來說很不吉利。起初以為是流浪狗，所以都由員工清理，而且當時小狗在門口排泄也沒有牽繩，他可以認為是流浪狗，目前已經報警。

    消息曝光後，不少中國網友對女飼主的說法並不同情，認為小狗隨意大小便屬於飼主疏於管教，應該負責清理和使用牽繩，「不牽繩還有理」、「哪裡猛打，只看到氣頭上的一下」、「不該打嗎？又不是第一次了？不打下次還來？」。也有網友強調，撞球店員工直到這次才終於爆發，可以理解他也是忍無可忍，希望飼主「文明養犬」，不要造成他人困擾。

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