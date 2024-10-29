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    金正恩擔心遭暗殺 北韓加強維安

    北韓領導人金正恩23日視察一處戰略軍事基地。（歐新社）

    北韓領導人金正恩23日視察一處戰略軍事基地。（歐新社）

    2024/10/29 18:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在北韓領導人金正恩近日升高對南韓敵對態勢之際，南韓國家情報院分析認為，平壤政府擔心金正恩遭暗殺，正加強維安力道。另外，北韓小公主金主愛近期曝光度增加，國情院研判其地位上升。

    《韓聯社》、《朝鮮日報》29日報導，國會情報委員會朝野兩黨幹事表示，國情院在當天該委員會國政監查中彙報指出，今年以來，金正恩公開活動次數較去年同期增加60%以上，北韓當局考慮到「海外要員刺殺金正恩的可能性」，提高了維安等級，也為此投入通信干擾車、推動引進無人機探測設備等，提高戒備。

    另外，北韓也正在增加金正恩女兒金主愛的曝光度，將她活動範圍擴大到北韓勞動黨。南韓國情院指出，金主愛已經開始在勞動黨活動上露面，並接受勞動黨中央委副部長金與正的指導和外交部長崔善姬的輔佐，顯見其地位近期有所提升，金主愛也配有專屬維安隨扈。

    國情院表示，平壤還公開金主愛與俄羅斯駐北韓大使見面的畫面，金正恩與金主愛同框，和俄羅斯大使談笑風生，「可以看出其地位的穩固」。

    金正恩本月10日與女兒金主愛一起參加北韓勞動黨活動。（歐新社）

    金正恩本月10日與女兒金主愛一起參加北韓勞動黨活動。（歐新社）

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