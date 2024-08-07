痛批網證、網號制度 北京清大教授黃裕生遭微博永久禁言

中國擬對10億名中國網友統一核發「網證網號」，但批評者認為，此舉形同「裝上監視器」。（美聯社）

2024/08/07 22:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕北京當局擬推行「網號」和「網證」制度，儘管還處於徵求意見期，卻已推動試行，引發強烈反彈。北京清華大學人文學院哲學系教授黃裕生日前發文，批評此舉是嚴控自己國民，與國家現代化背道而馳。這篇文章旋遭刪除，黃裕生的帳號還被微博永久禁言。

黃裕生8月3日在微博發文強調，一個國家如果總是試圖把自己的國民變成透明的國民，可以隨時追蹤與定位的棋子，這個國家不可能成為有活力、有創造力的國家，因為所有創造力都隱藏在深淵裡，所有活力都來自於無監控的自由自在。

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黃裕生寫道，真正的現代化國家絕對不是「編戶齊民」的國家，不是嚴密監控自己國民的國家，而是所有國民都能享有充分自由，特別是享有充分的言論自由、以及免於公權力肆意地騷擾、監管、恐嚇、拘禁的自由的國家。

根據《大紀元時報》報導，所謂「編戶齊民」是始於戰國時代秦國的戶籍制度，國君將所有國民納入記錄，以戶為單位來掌控人民。

黃裕生進一步指出，凡是試圖全方位監控自己國民的國家，凡是竭力把自己國民置於透明狀態的國家，都是以最粗暴、最直白的方式表明自己不是人民的國家。因為真正人民的國家不需要監控自己國民的行蹤，國家相信自己的國民，國民也認同並相信、維護自己的國家。

黃裕生認為，要建成現代化國家，自由是方向，也是目標。任何以加強監控國民的言論、思想與行動自由為目的，或任何會導致對國民的言論、思想自由進行嚴密監控的政策，都與現代化國家建設的方向與目標背道而弛。

黃裕生的文章隨即被刪除，其微博頁面顯示，「因違反相關法律法規，該使用者處於永久禁言狀態」。不過，黃裕生的文章已被海外中文網站《中國數字時代》轉載存檔。

中國公安部與國家網信辦共同起草的「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」於7月26日公布，擬以自願為名登記真實身分統一簽發「網號」和「網證」。該「辦法」向社會公開徵求意見，期限至8月25日。

但外界擔憂中國網路監控從內容審查進一步提升至身分審查，逾10億中國網友未來恐需持證才能上網。此舉引發北京清華大學法學教授勞東燕、北京大學法學院副院長沈巋等學者和大量網友的反對聲浪，但全遭到封殺。

例如，勞東燕7月30日在微博發文說，「既然是公開徵求意見，我也想公開表達一下我的意見」。文章指北京當局擬推行統一的網號與網證制度，真正的目的是管控人們在網路上的行為，意在將「社會管控日常化與常態化」，將原本針對涉嫌犯罪人員的刑偵措施，無限擴大適用於所有的普通個人。她的文章隨即被刪。

值得注意的是，儘管上述「辦法」還在徵求意見期，但有媒體發現，國家網路身分認證App目前已在多個應用程式商店出現，其最初版本的上傳日期被發現是2023年6月。外界認為，這也證明「網證」和「網號」新規所謂的「徵求意見」只是做做樣子。

北京當局擬推行「網號」和「網證」制度，引發強烈反彈。北京清華大學人文學院哲學系教授黃裕生日前發文，批評此舉是嚴控自己國民，與國家現代化背道而馳。這篇文章旋遭刪除，黃裕生的帳號還被微博永久禁言。 （網路截圖）

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