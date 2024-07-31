中國「網號」與「網證」新政 網友憂言論自由受限

中國擬推網路新政引發各界質疑。示意圖。（路透資料照）

2024/07/31 14:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近日起草了《國家網路身分認證公共服務管理辦法》，計劃為10億網友發放「網號」和「網證」。該措施目標擬定為提升公民個人訊息的保護，防範個資外洩，並在各項網路服務中提供身份認證。然而，此舉卻引發了中國網友廣泛的質疑和關注。

綜合媒體報導，中國自2017年起全面實施網路實名制，要求用戶在註冊帳號時必須提供真實身份資料，主要通過綁定手機號碼來完成。然而，實名制也引發了關於個人隱私和訊息安全洩漏的疑慮。

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所謂的「網號」是由字母和數字組成的網路身分符號，不含個人身分訊息。「網證」則是承載「網號」及非個人身份訊息的認證憑證。這些工具將用於網路服務身份核驗，預計將覆蓋中國大約10億網友。

雖然該政策聲稱是「自願性」的，並且第三方網路平台在使用「網號」和「網證」時不得要求額外的身份訊息，但網路各大社群卻開始擔心這可能是實名制的加強限制版，進一步控制網路上的言論自由。

根據《自由亞洲電台》，獨立電影導演王龍蒙表示，「網號」和「網證」很可能成為中國當局加強網路管控的第一步。他指出，中共當局可以利用這些工具來限制敏感人士的通訊發言權利，進一步鞏固對網路的控制。一些批評者認為，這種措施實質上是數位監獄的升級，將進一步加強對網友的身份和言論管控。有評論指出，這可能成為中共當局進一步限制言論自由的工具，未來政府可能僅需封鎖一個「網號」就能在所有平台上封殺該用戶。

這項政策的實施與反響將持續受到關注，未來是否能達到預期的目的，以及是否會引發更多的社會和法律挑戰，仍有待觀察。

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