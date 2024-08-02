中國擬統一核發「網路身分證」 北京清大教授：形同替網友裝上監視器

中國擬對10億名中國網友統一核發「網證網號」，但法學教授指此舉形同「裝上監視器」。（美聯社資料照）

2024/08/02 16:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府擬對10億中國網路使用者統一核發「網證網號」，並自7月26日起發布管理辦法，徵求公眾意見，但網友負評如潮，多位學者也大呼反對，例如北京清華大學法學院教授勞東燕即質疑此舉是替網友「裝上監視器」。相關反彈聲浪已遭當局封殺，被譏為「拙劣的民主秀」。

《美國之音》（VOA）2日報導，中國擬進一步收緊對網路的管控，將推出全球首見的「網證網路號碼」制度，相當於發行「網路身分證」。

請繼續往下閱讀...

根據草案條文，中國網友未來可透過網路身份認證App「自願申領」，並以網號和網證取代向網路平台提供個資，「最大限度減少網路平台以實名制為由過度蒐集、留存公民個資」的情況。

然而，中國網友多不買單，普遍認為未來得「持證上網」，反而隱私不保、話語權遭嚴管，紛紛給出負面意見。截至8月1日，這些反彈聲浪都已遭封鎖，僅「自由微博」網站或X（原推特）等海外社群平台仍可搜尋到部分原文。

一位署名「方之夫」的微博用戶發文批評，這是當局在「管制話語權」，未來若網證被吊銷，「就是在網路世界被判處極刑」。

除了一般網友，網路名人和學者也都公開反對，但言論同樣被當局封鎖。

北京律師王才亮在微博發文表示：「國家太累了！ 又將為社會公眾統一發放網號網證！…我的意見很短，就是：不贊成這麼做。請給公民留下一點點隱私的空間。」

以敢言著稱的北京清大法學院教授勞東燕也公開反對，指網證網號「與網路實名制一樣，真正的目的是管控人們在網路上的行為，所謂保護個資不過是虛晃一招，就如同抗疫期間的健康寶，意在將『社會管控日常化與常態化』」。

勞東燕批評，該制度就相當於替每個人的上網行為安裝一個監視器，所有網路上的痕跡（包括瀏覽痕跡）都可一網打盡地輕易加以蒐集。網證網號未來恐將成為經許可才能享有的特權，若相關部門不提供認證服務，個人未來恐怕也難使用網路服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法