監視王國！中國推「網號、網證」 微信、小紅書開始測試

中國多個APP軟體開始試用網號網證系統，包含微信、淘寶及小紅書。（路透）

2024/08/02 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方日前擬定「網路身分認證管理」，提出以自願登記真實身分，提倡統一簽發「網號」、「網證」，好讓中國政府更方便管理和監視人民，目前微信、淘寶及小紅書等67個APP軟體已開始實施。

根據綜合媒體報導，中國政府為管控人民，擬定上網須具備真實的身分證、人臉識別或是有效證件，並連結手機門號才能使用網號及網證。申請成功會得到一張虛擬「網路身分認證」，目前已開始在多個應用程式平台實施，該應用程序是由中國公安部所推出。

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中國網路身分認證公共服務正處測試階段，開始實施的APP共67個，包括常見的淘寶、微信、小紅書、QQ、優酷視頻、中國鐵路12306等應用程式。

中國公安部與國家網路信辦發出「國家網路身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」於7月26日公布，並向民眾公開徵求意見30天，截止時間為8月25日。

不少中國網友痛批這項荒唐政策，認為「網號」、「網證」根本沒有隱私保證，訊息都被看光，毫無言論自由，在網路上造成許多聲浪反彈，但留言幾乎都被刪除，許多網友也認清中國早就是「監視王國」，新規定根本見怪不怪，未來人民的權利也幾乎所剩無幾。

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