埃及「尖叫木乃伊」揭密 研究：在痛苦哭喊中死亡

1935年發現、年代約西元前1500年的一具「尖叫木乃伊」，被保存在開羅埃及博物館。（路透）

2024/08/02 22:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕一具3500年前的埃及木乃伊，面容呈現張嘴尖叫表情，其死前到底發生了什麼事，一直令考古學家好奇。埃及學者2日發表研究報告認為，是一種罕見的屍僵「屍體痙攣（cadaveric spasm）」，導致死後肌肉來不及鬆弛就立刻僵硬，這意味著這名女子可能在痛苦哭喊中死亡。

這具木乃伊是1935年考古學家在埃及勒克索附近，埃及女法老哈特謝普蘇特（Hatshepsut）陵廟發現，木乃伊被裝在一具木製棺材，埋在該年代知名建築師塞門姆特（Senmut）之墓下方。

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開羅大學放射線學教授沙利姆（Sahar Saleem）和生物人類學家梅加尼（Samia El-Merghani）2日共同在《醫學前沿（Frontiers in Medicine）》期刊發表報告，研究利用電腦斷層和X光繞射（XRD）等技術，對這具木乃伊進行「虛擬解剖」後發現，這名女子在世時身高約155公分，死時48歲左右，有輕微脊柱關節炎，脊椎部位有骨刺。

但是研究人員沒找到防腐切口，所有器官也都還在體內，沙利姆說，「這一點令我驚訝，因為新王國時期（約西元前1550年到前1069年）典型的木乃伊防腐作法包括摘除心臟以外的所有器官」。未依照此方式進行防腐，通常出現在中等階級或窮人，但是諸多跡象顯示，這名女子並非低階層人士。

她被埋葬時身上有兩個金、銀質的聖甲蟲環，而且防腐採用乳香、杜松樹脂等昂貴的舶來品原料，還配戴用椰棗樹做成的假髮，可見她並非因防腐過程草率，而疏於把她的嘴巴闔上。

沙利姆說，「我們認為，這種張嘴（表情）可能是因為痛苦地死亡或情緒壓力，屍體痙攣導致臉部僵硬呈死時模樣」。報告指出，這是一種與在暴力下死亡有關的罕見死後肌肉僵硬，她死後18到36小時就進行防腐。

這名女子真正死因和身分還未知，不過她身上的陪葬飾品透露出社經地位，沙利姆說，「她有可能是該陵墓所屬家族的近親成員，因此同葬在家族長眠之地」。

沙利姆之前也研究過兩具「尖叫木乃伊」，一具據信是法老王拉美西斯三世之子彭塔瓦爾（Pentawer），因參與暗殺其父遭割喉慘死，其遺體幾乎未經防腐處理；另一具是梅利塔蒙公主（Princess Meritamun），死於心臟病，分析認為自然的死後肌肉收縮，導致其木乃伊呈現張嘴模樣。

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