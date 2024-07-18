街頭抗議怒咬副警長 華裔紐約市議員莊文怡被捕

美國紐約布魯克林市議員莊文怡參與抗議新建遊民收容所，在警民衝突混亂中涉嫌咬傷員警被捕。（圖擷取自臉書「Susan Zhuang for City Council」）

2024/07/18 10:22

〔中央社〕美國紐約警方表示，布魯克林市議員莊文怡（Susan Zhuang）因不滿新的遊民收容所將建在她的選區而參與抗議，她今天在混亂的警民衝突期間因咬傷員警遭到逮捕。

綜合美聯社與「紐約郵報」（New York Post）報導，上傳於社群媒體的影片顯示，警方與抗議群眾在遊民收容所預定地點爆發衝突。在其中一段影片中，可看到一名貌似莊文怡的女子與其他抗議群眾試圖從警方手中搶走柵欄，這時一名員警試圖將她銬上手銬。另一段影片似乎拍到莊文怡被警方上銬帶走。

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警方引述逮捕報告表示，莊文怡阻擋警察接近一名躺在地上的女子，動手推了警察，最後在員警試圖抓住她時咬了對方一口。警方發言人說，莊文怡遭控攻擊、拒捕與妨礙政府管理罪。紐約市警局巡邏長切爾（John Chell）今天下午在另外一場記者會上表示，被咬傷的警察是副警長。

莊文怡出生於中國，她的辦公室沒有發表評論。

切爾稱莊文怡是紐約市警察局長期以來的「重要夥伴」，但他在談到這些指控時表示：「我現在無法多做說明。」

莊文怡今天清晨在社群媒體平台X上傳一段影片，內容顯示民眾在現場與一名員警爭辯這個工地是否有施工許可證。1130718

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