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潛逃16年爽住女友千萬豪宅 中裔「口臭性侵犯」加州落網

美國中裔李姓男子被稱為「口臭性侵犯」，棄保潛逃16年後遭逮。（圖取自麻州警方臉書）

美國中裔李姓男子被稱為「口臭性侵犯」，棄保潛逃16年後遭逮。（圖取自麻州警方臉書）

2024/05/30 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中裔男子李端傑（Tuen Kit Lee，音譯）2005年在麻州犯下入室性侵案，因其「口臭」特徵而被受害者指認，判刑確定後潛逃長達16年，近日在加州落網。

綜合外媒報導，美國中裔男子李端傑（音譯，有媒體指其中文名為「李全」）原為麻州昆西市一間壽司餐廳經理，2005年2月2日在他持刀闖入下屬家中性侵得逞，後被受害者依DNA及「口臭」特徵指認，因此被媒體稱為「口臭性侵犯」（The Bad Breath Rapist）。

然而，李端傑2007年被判刑確定後棄保潛逃，警方因此展開長達數年的追蹤調查，甚至曾祭出1萬美元（約台幣32.5萬元）懸賞李男，也一度將此案在電視節目《美國頭號通緝犯》（America's Most Wanted）上宣傳。

經過多年追查，美國警方今年將調查範圍縮小至加州迪亞布洛（Diablo）一棟女性名下的千萬豪宅，懷疑為李男藏身處。終於，警方在5月28日逮到正和女伴一起出門的李端傑，因此上前盤查。

起初，李端傑試圖以假名誆騙員警，但最終仍不敵員警施壓全盤托出。加州警方表示，該女子與李端傑在加州結識、交往15年，卻完全不知道李男真實身分及黑歷史。

據悉，李男目前正被加州警方羈押，近日將被移送回麻州審判及服刑，最高將面臨無期徒刑。

李嫌（右）潛逃加州16年爽住女友豪宅，警方發現女友竟不知李男真實身分和黑歷史。（美聯社）

李嫌（右）潛逃加州16年爽住女友豪宅，警方發現女友竟不知李男真實身分和黑歷史。（美聯社）

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