菲國華裔女市長郭華萍被疑共諜 國會屢傳不到下令逮捕

被懷疑是中國間諜的菲律賓丹轆省班班市市長郭華萍。（取自郭華萍臉書）

2024/07/13 18:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓丹轆省班班市華裔女市長郭華萍（Alice Guo），被懷疑是冒用身分的中國間諜，屢次拒絕國會聽證會後，菲國參議院12日簽發命令逮捕郭華萍和她的7名家人。

《菲律賓通訊社》、《路透》13日報導，菲國參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）12日以郭華萍屢次拒絕出席聽證會，已「拖延、妨礙和阻撓」對人口走私、重大非法拘禁和凌虐人口走私受害者的調查，簽署逮捕令，交付參院糾儀長安坎（Roberto Ancan）在24小時內執行逮捕令。參院同時也以傳喚不到為由，下令逮捕郭華萍的7名家人，包括郭華萍宣稱為其母親的Wen Yi Lin。

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參院負責調查此案的議員洪迪薇（Risa Hontiveros）說，對郭華萍發出逮捕令，是「讓她負起我國法律應負責任」的第一步；這8人須出席29日的聽證會。

郭華萍10日以面臨「死亡威脅」為由，拒絕接受國會傳喚，是繼6月26日後，第二次拒絕出席國會聽證會。郭華萍的律師大衛（Stephen David）13日再度表示，當事人因「龐大的網路霸凌和羞辱造成的身心健康狀況」，沒辦法出席聽證會。

郭華萍身分疑雲起於菲國3月間，破獲設於班班市一家中資網路博弈公司的網路詐騙園區，涉及人口走私等不法活動，查出郭華萍擁有該園區近半土地，菲國國家調查局6月進一步確認，指紋比對證實她是少年時持中國護照入境的中國公民，冒用菲國公民身分。

郭華萍否認冒用身分和充當中國間諜。中國駐菲律賓大使館尚未評論有關郭華萍身分的疑問。

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