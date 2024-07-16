歐盟抵制匈牙利總理奧班 降級參與非正式部長會議

匈牙利總理奧班趁著輪值歐盟主席國身分，單獨出訪俄、中，發表與歐盟相左的俄烏和平言論。圖為奧班7月中旬到美國華盛頓出席北約峰會。（彭博資料照）

2024/07/16 08:53

〔中央社〕匈牙利總理奧班趁著輪值歐盟主席國身分單獨出訪俄、中，發表與歐盟相左的俄烏和平言論後，歐盟多國以「降級參與」在匈牙利舉行的非正式部長會議來抵制，執委會也決定所有執委下半年都不出席上述會議。

匈牙利1日起接任歐洲聯盟（EU）主席國，總理奧班（Viktor Orban）分別於5日、8日突然造訪俄羅斯、中國，讓歐盟其他26國感到錯愕，尤其他雖非代表歐盟，卻在文宣放上歐盟輪值主席的標誌，混淆視聽的作法讓歐盟領袖群起批評，後座力陸續出現。

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歐盟主席國除了安排在布魯塞爾歐盟總部舉行的各領域27國歐盟部長理事會（Council of the European Union），也會安排在自己國家舉行多個非正式部長會議，以宣傳本國並促進政策討論效率。

由於奧班一意孤行出訪違背歐盟在烏克蘭議題上的立場，匈牙利的非正式部長會議遭到其他成員國抵制。例如9日在布達佩斯舉行的競爭力政策非正式部長會議，歐盟各國產業相關部長只有7國出席，包括主持會議的匈牙利部長，其他國家只派出副手或較低階官員參與。

「歐洲動態」（Euractiv）報導，瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭6個歐盟東北區國家，已決定整個7月都不派部長到匈牙利開歐盟相關會議。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）26個執行委員原本依慣例也會視各自主管政策領域參加非正式部長會，不過執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）今天晚間表示，「依據最近匈牙利展開主席國任期的事態發展」，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）決定，執委會將由資深文官代表出席非正式部長會議。

同時，范德賴恩也決定打破執委會「內閣」拜訪輪值主席國的慣例，下半年不安排她與執行委員們聯袂拜訪匈牙利的行程。主管歐盟行政的執行委員群稱為「College」，性質類似各國內閣，但為了區隔不稱作「Cabinet」。

還有一個慣例也因奧班而打破。歐洲議會（European Parliament）16至19日將舉行改選後第一次全體議員大會，通常每半年的首次大會都會安排輪值主席國總理或總統到歐洲議會發表演說，但歐洲議會這次以「議程太滿排不進來」為由，延後了奧班開講的機會。

這些抵制雖不影響在布魯塞爾召開、仍由匈牙利安排與主持的正式部長會議，但27國部長層級可以共同協商、溝通的機會等於較慣例少了近半，使匈牙利想在輪值期間內推動政策目標增加困難。

奧班下半年在歐盟成員國抵制下會不會「沒戲唱了」？這場歐盟茶壺裡的風暴才剛揭幕，還有得瞧。

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