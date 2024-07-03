被點名挑戰北約價值觀、利益和安全 中國外交部氣炸反嗆

北約秘書長指中國正挑戰北約利益和安全，中國外交部發言人毛寧反駁。（歐新社檔案照）

2024/07/03 21:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近日直言，中國正對北約的價值觀、利益和安全構成挑戰。對此，中國外交部跳出來反駁史托騰柏格，嗆北約才是不斷挑戰中國、干涉中國內政的禍首。

北約高峰會將於本月9日於美國華府召開，這次特別邀請非成員國的日本、南韓、澳洲和紐西蘭參加。史托騰柏格在峰會登場前夕接受日本《讀賣新聞》專訪，談到中國問題，他強調北約並未將中國視為敵對國家，但中國正威脅著台灣、南海和周邊國家的安全，對北約的價值觀、利益和安全構成挑戰。

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史托騰柏格還說，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中，仰賴中國提供最新技術和電子設備，讓俄國可以製造無人機與飛彈，中國此舉無疑是在煽動歐洲自第2次世界大戰以來最大的戰爭，為加強對中施壓並維護亞洲地區的穩定，有必要擴大北約與日韓澳紐4國的夥伴關係。

對此，中國外交部發言人毛寧在2日的例行記者會上被問及此事，毛寧反駁道：「不知道北約的價值觀是什麼。如果是以意識形態劃線，製造矛盾、挑動對抗、加劇緊張，那中國確實不能認同。事實上，是北約不斷挑戰中國，干涉中國內政，歪曲抹黑中國內外政策，嚴重挑戰中國的利益和安全。」

針對中國在烏俄戰爭中持續被外界質疑暗地挺俄，毛寧宣稱「對於烏克蘭危機，中方始終致力於勸和促談，推動政治解決。北約應當反思危機的根源，反思自身為歐洲和世界和平做了什麼，而不是推卸責任、轉嫁矛盾。」

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