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中國環台軍演 外媒分析：秀肌肉保面子 安撫國內民族主義者

北京街頭戶外螢幕，23日播放共軍環台軍演報導。（路透）

北京街頭戶外螢幕，23日播放共軍環台軍演報導。（路透）

2024/05/23 21:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國人民解放軍23日起舉行環台軍演，而且首度納入台灣外島，國際媒體引述多名學者看法，指北京藉此「秀肌肉」，對外表達對台灣總統賴清德就職演說的不滿，對內安撫國內民族主義者，對中共政權捍衛國家主權能力的擔心。

《路透》23日引述美國智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）」全球中國中心客座研究員宋文笛的看法，「北京在賴清德就職總統後立刻秀肌肉，來釋放其不滿的訊號，並且形塑國際對北京有關賴清德論述的了解」，但是「這只是『訊號』，真正的『懲罰』還沒出現」。報導說，亞洲外交官表示，正密切注意情勢，這場軍演的重要性在於向賴清德釋放訊息，以及磨練和測試中國人民解放軍的能力。

《英國廣播公司（BBC）》新聞網指出，這是共軍首次模擬「全面攻擊」，也是首次納入台灣外島，此外，這可能是今年一系列軍演的開端，這一點也值得注意。

《華爾街日報》引述追蹤中共軍事活動的獨立國防分析師路易斯（Ben Lewis）看法，賴清德就職演說「堅定但不極端，不過北京不高興」，「北京需要秀武力保住面子」。

《日本時報》報導，新加坡南洋理工大學中國計畫研究員夏爾（James Char）也認為，中國軍演「毫無疑問」是表達對賴清德就職演說所說台灣與中國「互不隸屬」的不滿，就中國國內而言，這也是中共「一種屢試不爽的方式」，來「安撫國內民族主義者對其政權捍衛中國對台灣主權的能力之擔心」。

夏爾指出，這次軍演與2022年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中共一連4天的大規模軍演相比，「地理範圍或許更大，因為還包含了鄰近中國海岸線的外島」，但是基於去年11月美國總統拜登和中國國家主席習近平會談後，北京和華府雙方都展現有意降低緊張，「我們或許可揣測共軍不太可能實施對台封鎖、延長原定進行兩天的軍演時間、或者發射飛彈飛越台灣上空等具爭議性的高風險行動」。

《紐約時報》引述華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」亞洲安全高級研究員林洋（Bonny Lin）看法，這次同步進行海上執法演練，讓中國得以訓練其軍隊與海警在台灣周圍大範圍地區協調行動，「這可能是一系列針對台灣行動的寶貴經驗」。新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）說，北京「似乎決心要對台灣施壓，不論賴清德（在就職演說中）說了或者沒說什麼」。

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