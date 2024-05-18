比人類聰明太危險！前OpenAI安全專家轟公司罔顧AI威脅

前OpenAI安全專家萊克（Jan Leike，見圖）示警AI比人類聰明很危險，批評OpenAI方針罔顧安全。（圖擷取自社群Ｘ）

2024/05/18 14:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）領頭羊「OpenAI」首席科學家及安全家專家相繼辭職，其中前AI安全主管萊克（Jan Leike）17日指出，目前OpenAI的公司高層方針注重新穎、罔顧安全，忽視製造出比人類更聰明的機器可能所帶來的威脅。

據美國《ABC》報導，OpenAI安全研究團隊「超級對齊」（Superalignment）主管萊克（Jan Leike）繼聯合創辦人暨首席科學家蘇茨克（Ilya Sutskever）後，17日也宣布辭職。

請繼續往下閱讀...

萊克在社群X上表示，他加入OpenAI的初衷就是研究AI，但已和公司高層針對優先核心價值的意見相左已久，目前公司方針將安全置於新穎之後，已令他無法苟同因而求去。

萊克表示，有關次世代AI模型研發，應將安全和社會分析置於第一順位，因為創造出比人類更聰明的機器，本身就是非常危險的事情。

萊克強調，OpenAI有義務代表全人類擔起此責任，成為一個「安全第一」的通用人工智慧（AGI，指人工智慧已超過或至少具備相同人類智慧的情況）公司。

對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）回應表示，非常感謝萊克過去對公司的貢獻，對其離職感到非常不捨，且其所言甚是，OpenAI還有更多需要做，也一定會做到的事情，未來將撰文詳細說明有關AI安全的研究。

據悉，OpenAI已證實，萊克離職後，其領銜的AI安全研究團隊「超級對齊」已經解編。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法