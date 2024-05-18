為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

比人類聰明太危險！前OpenAI安全專家轟公司罔顧AI威脅

前OpenAI安全專家萊克（Jan Leike，見圖）示警AI比人類聰明很危險，批評OpenAI方針罔顧安全。（圖擷取自社群Ｘ）

前OpenAI安全專家萊克（Jan Leike，見圖）示警AI比人類聰明很危險，批評OpenAI方針罔顧安全。（圖擷取自社群Ｘ）

2024/05/18 14:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）領頭羊「OpenAI」首席科學家及安全家專家相繼辭職，其中前AI安全主管萊克（Jan Leike）17日指出，目前OpenAI的公司高層方針注重新穎、罔顧安全，忽視製造出比人類更聰明的機器可能所帶來的威脅。

據美國《ABC》報導，OpenAI安全研究團隊「超級對齊」（Superalignment）主管萊克（Jan Leike）繼聯合創辦人暨首席科學家蘇茨克（Ilya Sutskever）後，17日也宣布辭職。

萊克在社群X上表示，他加入OpenAI的初衷就是研究AI，但已和公司高層針對優先核心價值的意見相左已久，目前公司方針將安全置於新穎之後，已令他無法苟同因而求去。

萊克表示，有關次世代AI模型研發，應將安全和社會分析置於第一順位，因為創造出比人類更聰明的機器，本身就是非常危險的事情。

萊克強調，OpenAI有義務代表全人類擔起此責任，成為一個「安全第一」的通用人工智慧（AGI，指人工智慧已超過或至少具備相同人類智慧的情況）公司。

對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）回應表示，非常感謝萊克過去對公司的貢獻，對其離職感到非常不捨，且其所言甚是，OpenAI還有更多需要做，也一定會做到的事情，未來將撰文詳細說明有關AI安全的研究。

據悉，OpenAI已證實，萊克離職後，其領銜的AI安全研究團隊「超級對齊」已經解編。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
華為秀AI生圖能力 跳出可疑代碼遭質疑造假
2024/05/17 09:10

華為秀AI生圖能力 跳出可疑代碼遭質疑造假
拚AI！馬斯克xAI擬斥資3221億 租用甲骨文雲端伺服器
2024/05/15 11:53

拚AI！馬斯克xAI擬斥資3221億 租用甲骨文雲端伺服器

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
保戶被拒、公權力受阻 童子賢示警AI應用風險
2024/05/16 19:19

保戶被拒、公權力受阻 童子賢示警AI應用風險
OpenAI聯合創辦人蘇茨克宣布將離開公司
2024/05/15 10:56

OpenAI聯合創辦人蘇茨克宣布將離開公司
中伊AI介選 美2020大選投票前截獲
2024/05/17 05:30

中伊AI介選 美2020大選投票前截獲
曾參與雪梨歌劇院建造 英知名工程公司遭深偽技術詐騙損失8億
2024/05/17 15:58

曾參與雪梨歌劇院建造 英知名工程公司遭深偽技術詐騙損失8億
不要侵權訓練AI！ 索尼音樂發信警告全球逾700家公司
2024/05/17 20:07

不要侵權訓練AI！ 索尼音樂發信警告全球逾700家公司
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播