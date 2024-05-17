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曾參與雪梨歌劇院建造 英知名工程公司遭深偽技術詐騙損失8億

曾參與雪梨歌劇院和北京奧運場館「鳥巢」等世界知名建築施作的英國工程公司奧雅納（Arup）證實，旗下一名香港員工遭「深偽」（deepfake）影片詐騙，使公司損失2500萬美元（約新台幣8億元）。（路透）

曾參與雪梨歌劇院和北京奧運場館「鳥巢」等世界知名建築施作的英國工程公司奧雅納（Arup）證實，旗下一名香港員工遭「深偽」（deepfake）影片詐騙，使公司損失2500萬美元（約新台幣8億元）。（路透）

2024/05/17 15:58

〔中央社〕英國工程顧問公司奧雅納（Arup）證實，旗下一名香港員工遭「深偽」（deepfake）影片詐騙，使公司損失2500萬美元（約新台幣8億元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧雅納曾參與雪梨歌劇院和北京奧運場館「鳥巢」等世界知名建築工程。奧雅納發言人今天表示，已於1月向香港警方通報這起詐騙事件，並證實詐騙手法涉及偽造聲音和影像。

發言人在電子郵件聲明中表示：「我們現階段無法透露細節，因為這起事件仍在調查中。然而，我們可以證實案件涉及偽造聲音和影像。」

發言人還說：「我們的財務穩定性和業務營運沒有受到影響，我們的內部系統也沒有受到損害。」

香港警方2月曾表示，在這起精心策劃的騙局中，一名財務人員以為自己與財務長和其他員工進行視訊通話，但結果證明所有這些人都是假的。當局當時並未透露受害公司和相關人士身分。

根據警方說法，這名員工一開始懷疑自己收到來自公司英國辦公室的釣魚電郵，因為這封郵件談到需要進行秘密交易。不過，視訊通話結束後，他打消了疑慮，因為其他參與會議的人看起來和聽起來都像他認識的同事。他隨後同意匯出總計2億港元（新台幣8.3億元）。

深偽技術通常是指使用人工智慧（AI）創建、看起來極為逼真的造假影片。

世界一流的工程顧問公司奧雅納在全球34個國家和地區設有據點，擁有1萬8500名員工。根據官網，奧雅納有多項代表作，除了北京奧運場館鳥巢和水立方外，香港的M+博物館和台北表演藝術中心、台中歌劇院等都是他們參與過的工程。

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