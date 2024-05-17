中伊AI介選 美2020大選投票前截獲

美國國家安全局的情報顯示，中國與伊朗的特工四年前曾製作AI深偽影音企圖介入美選。圖為美國情報首長海恩斯本月五日出席國會聽證。（路透）

2024/05/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）十五日獨家披露，據曾聽取相關情報簡報的現任與前任美國官員，二○二○年美國大選投票前最後數週，為中國與伊朗政府效力的特工曾備妥人工智慧（AI）生成的假內容，企圖影響美國選民。

報導中指出，中、伊特工不曾公開散播這些深偽影音，但這些此前不曾被報導的情報證明，美國官員四年前擔心外國勢力意圖渲染有關投票過程的假新聞，並非空穴來風。其中一名爆料的消息人士說，美國國家安全局蒐集到的這些情報，讓美國官員得以一窺中、伊在製造深偽影音上能力。

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值此距離今年美國總統大選投票只剩不到六個月的現今，製作深偽影音比四年前更簡單，讓美國官員更擔心外力恐利用AI來誤導選民。白宮戰情室在去年底的一場備選演習中，就曾有中國特工利用AI生成技術產生候選人撕選票的假影片的模擬情境；而美國聯邦調查局（FBI）上週在一場簡報中也警告，AI增加外國政府散播美選假新聞的能力。

根據消息人士，目前並不清楚二○二○年時中、伊特工準備的深偽影音內容為何，也不清楚最後為何沒將這些假資訊投放出去。一位前高官告訴CNN，一些審閱過情報的官員當時覺得這沒啥大不了，假影音最後未釋出顯示中、伊沒能力藉此嚴重影響二○二○年美選，原因可能是深偽技術不夠好，或不願承擔風險，特別是中國。對此，美國國安局拒絕置評。

美國國家情報首長海恩斯十五日在參院情報委員會上向國會議員警告，越來越多外國勢力試圖影響美國大選，當中包括俄羅斯、中國與伊朗。她說，雖然中國沒有干預二○二○年大選，且目前也沒有情報指中國會在這次大選採取比上次大選更積極主動的行為，但中國擁有複雜的影響力機制，可以利用如AI等新科技。

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