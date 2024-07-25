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拜登向全美演說 第一夫人吉兒也發聲：請支持賀錦麗

在拜登發表演講時，吉兒‧拜登於X平台發文向支持丈夫拜登的人致謝，此為拜登決定退出競選連任總統後的首次評論。（法新社）

在拜登發表演講時，吉兒‧拜登於X平台發文向支持丈夫拜登的人致謝，此為拜登決定退出競選連任總統後的首次評論。（法新社）

2024/07/25 10:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登美東時間24日晚間8點（同台灣時間25日上午8點）於白宮橢圓形辦公室發表退出總統選舉選後首次演說，拜登向全美國發表演講時，第一夫人吉兒‧拜登、兒子、女兒等家人皆坐在辦公室一旁聆聽；另，吉兒‧拜登還發文呼籲民眾支持副總統賀錦麗。

據《CNN》報導，當拜登坐在白宮橢圓辦公室內演說時，美國第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）、次子杭特‧拜登（Hunter Biden）、女兒艾希莉‧拜登（Ashley Biden）、艾希莉的丈夫克萊恩（Howard Krein）等皆坐在辦公室坐一旁聆聽。

此外，總統高級顧問，包括唐尼隆（Mike Donilon）、芮契提（Steve Ricchetti）也在現場；白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）、白宮聯絡室主任拉伯特（Ben LaBolt）則在辦公室後方監視器觀看。

與此同時，在拜登發表演講時，吉兒‧拜登於X平台發文向支持丈夫拜登的人致謝，此為拜登決定退出競選連任總統後的首次評論。她說：「對於那些從未動搖的人，對於那些始終相信的人，我的心中充滿感激」，接著說「感謝您對喬的信任，現在是將這種信任給予賀錦麗了」。

報導提及，吉兒‧拜登在過去3年半一直是總統最堅定保護者和最親密的顧問，從白宮到競選活動都發揮著影響力，包含出席總統演講，並預計即將離開白宮前往巴黎，帶領美國代表團參加奧運會。

拜登向全國發表演講時，第一夫人、杭特拜登等家人皆坐在辦公室一旁聆聽。（法新社）

拜登向全國發表演講時，第一夫人、杭特拜登等家人皆坐在辦公室一旁聆聽。（法新社）

吉兒‧拜登還發文呼籲民眾支持副總統賀錦麗。（圖擷取自「@DrBiden」X）

吉兒‧拜登還發文呼籲民眾支持副總統賀錦麗。（圖擷取自「@DrBiden」X）

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