直布羅陀海峽驚傳虎鯨群攻擊 一艘帆船遊艇遭撞沉

在當地時間12日，一艘帆船遊艇在直布羅陀海峽遭到數量不明虎鯨撞擊，船隻開始進水，最終沉沒。虎鯨示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2024/05/14 11:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕直布羅陀海峽又發生虎鯨擊沉船隻事件！在當地時間12日，一艘帆船遊艇疑遭到虎鯨撞擊，船隻開始進水，最終沉沒，所幸船上人員都獲救，這是過去4年來在直布羅陀海峽海域再度出現虎鯨襲擊船隻事件。

據《路透》報導，西班牙海上救援部門13日表示，一群數量不明的虎鯨在直布羅陀海峽的摩洛哥海域撞沉船隻；在當地時間12日9點，1艘長15公尺帆船遊艇在直布羅陀海峽海域遇到數量不明虎鯨，船上人員表示他們感到船體突然受到撞擊，接著船隻開始進水，他們緊急發出求救訊號，最後附近一艘油輪將遊艇上2人救出。

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帆船遊艇隨波逐流，最終沉入大海，這起虎鯨襲船事件是直布羅陀海峽周圍、葡萄牙大西洋沿岸和西班牙西北部反覆發生虎鯨撞擊事件的最新一例，上一次發生在2020年5月，這段時間，已經發生了近700次船隻與虎鯨的互動。

專家將這群虎鯨稱為「Gladis」，牠們大約由15隻虎鯨組成，研究人員不確定這種行為的原因，主流理論認為，這是哺乳動物好奇心的一種有趣表現，或者是故意瞄準競爭對手，因為人類會撈捕牠們最愛吃的藍鰭鮪魚。

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