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前哥倫比亞選美皇后被綁失蹤近1年 駐墨西哥使館證實死訊向家屬致歉

前哥倫比亞選美皇后阿妮亞遭綁架失蹤1年後，近日傳出已經身亡的消息。（圖擷取自Ania Margoth Acosta Rengifo/Facebook；本報合成）

前哥倫比亞選美皇后阿妮亞遭綁架失蹤1年後，近日傳出已經身亡的消息。（圖擷取自Ania Margoth Acosta Rengifo/Facebook；本報合成）

2024/05/11 15:50

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前哥倫比亞選美皇后阿妮亞（Ania Acosta）移居墨西哥後，去年6月傳出遭綁架，哥倫比亞駐墨西哥大使館近日證實她已經死亡，享年43歲。

綜合外媒報導，哥倫比亞駐墨西哥大使館透過社群平台X證實，去年被通報失蹤的哥倫比亞選美皇后阿妮亞·阿科斯塔 （Ania Acosta），不幸成為人口販運的受害者，5月8日已讓她下葬安息。

大使館也向阿妮亞及其家屬致歉，「我們辜負了一個家庭，我們向阿妮亞的家人道歉，並要求司法當局迅速展開調查」。

阿妮亞2001年贏得選美冠軍，之後進入演藝圈成為一名演員，育有一子的她為了追求音樂事業，於2022年移居墨西哥，卻不幸在2023年6月21日遭當地黑幫綁架。

阿妮亞的家屬坦言，6月21日凌晨阿妮亞曾和母親聯繫最後一次，當時阿妮亞可能已身處危險之中，才會以告別的形式向他們表達愛意，也提到自己將離開莫雷利亞市（Morelia），準備前往瓜達拉哈拉市（Guadalajara）。

今年2月，墨西哥米卻肯州總檢察長辦公室發現一具腐爛的女屍，胸前的大衛之星刺青協助警方確認就是阿妮亞本人。

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