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    太危險了！逾550美國人失蹤 德州公開呼籲：別去墨西哥玩

    美國人造訪墨西哥頻傳遭綁架或失聯，德州公開呼籲避免往訪。（歐新社）

    美國人造訪墨西哥頻傳遭綁架或失聯，德州公開呼籲避免往訪。（歐新社）

    2023/03/12 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日傳出多名公民到訪墨西哥遭綁架或莫名失蹤等，官方統計超過550人在該國失蹤，德州當局發出警告，墨西哥販毒集團不穩定又犯罪活動頻傳，所有人此時應避免前往墨西哥。

    綜合外媒報導，美國4名友人結伴出遊墨西哥遭綁架釀2死，接著又傳出有德州一對姐妹花與友人共計3名女性自2月24日入境該國後就失聯。根據請繼續往下閱讀...

    "_blank">《華盛頓郵報》報導，美國官方統計，已有超過550名公民在墨西哥失蹤。

    美國國務院針對墨西哥4個州發布最嚴重的四級旅行警告，德州公共安全部近日發出聲明表示，墨西哥暴力、綁架事件頻傳，「真的太危險了」，建議所有人避免此時前往墨西哥。

    德州公共安全部說，儘管許多人也確實從墨西哥安全返國了，但是不能忽視如今極高風險，所有即將前往墨西哥旅客應考慮延遲或取消行程。

    根據美國AAA（汽車協會）調查顯示，氣候溫暖的墨西哥、加勒比海地區已經成為春季旅遊首選地，除了美國發布旅遊警告，英、法、德等10多個國家也針對墨西哥熱門景點發處二級警告，所有旅客都應該警慎小心。

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