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    墨西哥毒梟綁架4美國人 美官員：他們綁錯人了......

    4名美國公民在墨西哥被毒梟綁架，目前美墨政府正合作救援中。圖為美國人駕駛的休旅車。（美聯社）

    4名美國公民在墨西哥被毒梟綁架，目前美墨政府正合作救援中。圖為美國人駕駛的休旅車。（美聯社）

    2023/03/07 10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕4名美國人3月3日駕駛一輛白色休旅車前往墨西哥旅行，前往墨西哥進行「醫療行為」，沒想到4人卻意外捲入當地毒品糾紛，遭到墨西哥毒梟綁架。而美國官員透露，墨西哥毒梟疑似把4名美國人誤認為海地毒品走私者，因此「綁錯人」。目前美墨政府正在針對此事件進行調查與救援。

    綜合外媒報導，美國聯邦調查局5日在一份聲明中表示，這4名美國人從德州布朗斯維爾（Brownsville）開車，越境抵達墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）的馬塔莫羅斯（Matamoros），不久後就遭到襲擊。一名美國官員指出，這4人可能是被墨西哥毒梟誤認為原先設定的「綁架目標」，這群毒梟原本是要綁架海地毒品走私者，調查人員目前尚未發現被綁美國公民有任何犯罪史。

    目擊者指出，美國人所駕駛的白色休旅車在十字路口被另外一台車撞上，隨後響起槍聲，接著有另一台越野車開過來，車上跳下幾個全副武裝的人，並將貨車內的人都拉往一輛皮卡車與卡車內部。遭綁架美國公民其中一人的家屬表示，他的哥哥與兩位友人，陪同另一位友人去墨西哥進行腹部除皺紋手術，4人關係十分親密，之所以4人一同前往墨西哥是為了輪流開車，他們也知道前往墨西哥的風險。

    美國駐墨西哥大使薩拉札（Ken Salazar）6日在一份聲明中提到，4名美國人在槍口威脅下被綁架，1名無辜的墨西哥公民在襲擊中喪生，目前美國各司法機構正在與墨西哥單位合作尋找失蹤美國公民。由於美國德州有許多人會前往塔毛利帕斯州探親、看病或購物，美國國務院已警告美國公民，暫時不要前往塔毛利帕斯州。

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