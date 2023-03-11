錯綁美國人致2死 墨西哥毒梟公開道歉交出5名涉案成員

墨西哥販毒集團「海灣幫」承認綁錯美國公民，將道歉公開信與5名涉事成員交出。（圖擷自推特）

2023/03/11 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕4名美國公民3日在墨西哥東北部城市遭人綁架，最終造成2人死亡，震驚美墨兩國，美國政府誓言將揪出兇手，不料墨西哥販毒集團「海灣幫」（Gulf Cartel）竟出面承認為這起案件負責，並為綁錯人道歉，主動交出5名涉案成員。

綜合外媒報導，墨西哥販毒集團「海灣幫」底下組織「蠍子」（Scorpion Group）發表一封道歉公開信，稱為對馬塔莫羅斯（Matamoros）地區、1名被流彈誤擊死亡的墨西哥婦女，以及4名被綁架的美國人及其家屬深表歉意，為此組織決定交出直接參與此事和應該對事件負責的人，他們不守紀律、違反組織紀律，包含「尊重無辜者的生命和福祉」。

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這封道歉公開信與5名被綁著的男子在一輛車內被發現，調查人員認為這封道歉信是真實的，但對其所寫內容保持懷疑態度，仍需進一步調查確認，當局將會審問這5人，以確定他們是否真的參與了綁架殺人案。

美墨兩國執法人員質疑，該組織道歉是因為綁架事件引發了公眾對其行為的廣泛關注和嚴厲審視，事發後墨西哥加強緝捕販毒組織，這事對他們的生意不利，所以希望事件盡速落幕。

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