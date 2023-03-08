4美國人被綁架 墨西哥安全部隊攻堅搶救2死1傷

4名美國人在墨西哥被綁架後被關到一間木屋中，墨國部隊救援時發現其中有兩人已死亡。（路透）

2023/03/08 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕4名美國公民3日在墨西哥東北部城市遭槍手綁架，引發美墨政府關注，墨西哥安全部隊7日上午前往救援時發現遭綁美國公民已有2人死亡。美國政府誓言將揪出兇手，正與墨西哥政府密切合作。

綜合外媒報導，這4名美國公民3日從德州布朗斯維爾（Brownsville）開車，越境抵達墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）的馬塔莫羅斯（Matamoros），不久後就遭到襲擊。美國調查人員認為，墨西哥毒梟似乎將這些美國人誤認成海地的毒品走私分子，還說當局並未發現這4人有任何犯罪紀錄。

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在4人被綁數日後，塔毛利帕斯州州長比利雷亞爾（Americo Villarreal）指出，墨西哥安全部隊7日上午在馬塔莫羅斯東南部一間木屋中發現4人，但其中有2人已死亡，倖存的兩人中則有一人腿部受槍傷；一名在屋外看守的24歲男子當場被捕。

目前倖存兩人已返回美國，死亡的兩人則是要等待墨西哥法醫確定死因後，再將遺體運送返美。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）在記者會中表示：「對於在我國發生這種情況感到非常遺憾，我們向遇難者家屬、他們的朋友以及美國人民表示哀悼。」

針對美國人在墨國遇害，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調：「無論事件發生在何處，或在何種情況下，對美國公民的襲擊都是沒辦法接受的。我們將繼續與墨西哥政府密切合作，以確保正義獲得伸張。」

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