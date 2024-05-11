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日本通過自衛隊法等修法 將成立統合作戰司令部

日本參議院昨天通過自衛隊法等相關修法，將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，由統合作戰司令官負責作戰指揮，預計2025年3月上路。示意圖。（路透資料照）

日本參議院昨天通過自衛隊法等相關修法，將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，由統合作戰司令官負責作戰指揮，預計2025年3月上路。示意圖。（路透資料照）

2024/05/11 14:42

〔中央社〕日本參議院昨天通過自衛隊法等相關修法，將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，由統合作戰司令官負責作戰指揮，預計2025年3月上路。

日本放送協會（NHK）報導，面對網路安全及電磁波等跨自衛隊領域的威脅，日本政府防衛省認為從平日就進行因應的必要性持續提高，因此決定在2024年度內成立統合作戰司令部。

成立統合作戰司令部所需進行的相關修法，昨天在參議院全體會議上獲朝野多數政黨贊成通過，但也有共產黨及令和新選組等部分在野黨反對。

統合作戰司令部將位於防衛省所在的東京都市谷，人員規模約240人，由統合作戰司令官居首，其位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

日本目前居自衛隊軍職之首的統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，可以分擔統合幕僚長的職責。

今年4月舉行的日美領袖會談上，配合統合作戰司令部成立，為了讓日本自衛隊與美軍部隊合作更為順暢，雙方領袖都同意各自提升部隊指揮與管理。

時事通信社報導，統合作戰司令部預計2025年3月上路，將加速日美政府針對強化指揮管理層面合作的協商。

日本有在野黨對此感到憂慮，擔心日美一旦過度「一體化」，自衛隊將無法保持指揮權的獨立性。

日前在國會修法審議過程中，有在野黨對自衛隊未來可能被置於美軍指揮下提出憂慮，但日本防衛大臣木原稔多次澄清說，「自衛隊與美軍在各自獨立的指揮系統下行動，這一點不會有任何的改變」。

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