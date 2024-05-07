巴西洪災增至85死逾百失蹤 當地6座水壩面臨潰堤危險

近來巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）遭暴雨侵襲，引發嚴重洪災，目前死亡人數增至85死、134人失蹤，並有至少20.1萬人流離失所。（彭博）

2024/05/07 15:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近來巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）遭暴雨侵襲，引發嚴重洪災，目前死亡人數增至85死、134人失蹤，並有至少20.1萬人流離失所。由於河流水位持續高漲，有6座水壩隨時面臨潰堤危險，州政府已經發布警報，呼籲居民盡速撤離。

綜合外媒報導，根據南大河州民防部門的最新數據，該州497座城市裡面，有高達345個受到豪雨影響，部分河流甚至出現有史以來最大洪水，85萬人受災。南大河州政府5日發布警報，有6座水壩處於緊急狀況，隨時瀕臨潰決，壩體潰堤前，必須採取措施保護生命安全，下令居民應盡快撤離可能受影響的地區。

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報導指出，其中一座水壩位於「葡萄酒之鄉」班托龔薩福市（Bento Gonçalves）和科蒂波拉（Cotiporã）市之間，壩體已開始出現部分破裂。巴西政府則指出，一道冷鋒預計會在8日通過南大河州，導致部分地區氣溫將降至攝氏10度，這情況將會惡化疏散條件，並增加在露天或雨中等待救援的災民，面臨體溫過低風險。

南大河州民防部門警告，南大河州的首府快樂港（Porto Alegre）、北部和東北部，將持續有暴雨、洪水、冰雹、強風和閃電風險。其中，快樂港發生有史以來最大洪水，瓜伊巴河（Guaíba）3日水位達5.19公尺，超過1941年歷史紀錄，6日則是上升至5.29公尺，且水位持續高漲。

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