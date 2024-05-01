中國男大生「假扮小學生」 陪玩工讀女慘被騎肩膀：脖子被性侵

中國一名男大生扮成小學生的樣子要求「騎大馬」，趁機將兩腿跨坐在女學生肩膀上。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/05/01 22:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京一名男大生在網上先是假扮家長，以招聘陪伴小學生玩耍的兼職工作騙出女學生，再扮成小學生要求「騎大馬」，兩腿跨坐在女學生肩膀上。多名女學生陸續將受騙經歷PO網，事件才曝光。

根據《新聞晨報》報導，受害者之一的「小影」說，去年11月，同學推薦了一份兼職工作，內容是陪伴六年級小學生。一名自稱是孩子姊姊的人與她聯絡，開出時薪人民幣100元（約為450元新台幣）。

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小影答應後，過沒幾天與同學到約定地點，發現等他們的是，「一個一米六左右的瘦小男性，穿著也像小學生，言行舉止很幼稚，看著就以為是11、12歲左右」。小影回憶，當時到了才知道這名「小學生」要坐在肩膀上，她心裡非常抗拒，覺得對方要求很奇怪，但沒有往他是成年人的方面想，於是就和同學試背了他幾下。

然而，在回家的路上，小影越想越感到屈辱，「感覺我的脖子好像被人性侵了」，還發現肩膀有瘀血痕跡。隔天，她們向「姊姊」溝通，要求賠償或道歉，她竟連原本的工資都不想付，最後才給了250元（約為1125元新台幣）。

事後，小影在社交平台上發現有許多女學生PO出相同遭遇，才驚覺自己受騙。根據網友踢爆，「小學生」其實是個成年人，真實身分是南京農業大學的朱姓大四學生，他長期冒充「小學生」家長或姊姊，在網上撒網誘騙蘇州、南京的女大學生「背自己玩」。

對此，南京農業大學昨（30）日回應，已與當事男大生溝通過，經核實，情況基本屬實，「我們會依規依據，作出一個合理的處罰，不會包庇任何錯誤的學生行為。」

男大生長期冒充「小學生」的家長或姊姊，在網路誘騙蘇州、南京的女大學生「背自己玩」。（圖擷取自微博）

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