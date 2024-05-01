為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國廣東高速公路坍塌釀24死 目擊者驚恐直說：第一次離死亡這麼近！

廣東梅龍高速公路1日凌晨坍塌，已造成24死30傷。（新華社）

廣東梅龍高速公路1日凌晨坍塌，已造成24死30傷。（新華社）

2024/05/01 18:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省梅龍高速公路（梅大高速公路）今（1日）凌晨突然坍塌，有多達20輛汽車陷落，造成24死30傷憾事。驚險逃過死劫的民眾表示，事發前就發現路面開裂，駛過有裂縫的路段後，下一秒就發生事故，直呼「第一次感覺離死亡那麼近！」

綜合中港媒體報導，目前正值中國五一長假，不料首日就發生嚴重傷亡事故。今天凌晨2點10分左右，廣東梅龍高速公路往福建方向的茶陽路段，疑似路基流失造成道路坍塌，有多輛汽車墜落爆炸起火，相關畫面在網上瘋傳。

廣東梅州大埔縣委宣傳部指出，截至1日下午3點，梅大高速茶陽路段路面坍方事故，已知造成20輛車陷落，沒有發現危險物品車輛或公車等大型車輛，涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。從中官媒《新華社》釋出的空拍照，可以看到一大塊路面向山坡下垮塌，塌陷位置形成大天坑，埋有大量被焚毀的汽車殘骸。

有目擊者表示，事發前她和老公行經該路段時，就發現路面開裂出現坑洞，開車的老公特意繞開，但車輪還是被地面裂縫刮到爆胎，萬幸在路面完全塌陷前衝了出去，躲過死劫。還有其他目擊者也驚恐回憶道：「第一次感覺離死亡那麼近⋯⋯距離就100米！掉下去幾部車聽著爆炸聲不斷，眼淚忍不住往下掉。好在前面有幾部車發現不對勁，把我們後面的車攔下來⋯⋯」

有一名原本要經過該路段車主也透露，當時前方有駕駛發現情況不對勁後下車，往回跑了數百公尺，攔下陸續駛向事故現場的車輛，提醒趕緊掉頭，避免憾事進一步擴大。

廣東梅龍高速公路1日凌晨坍塌，已造成24死30傷。（新華社）

廣東梅龍高速公路1日凌晨坍塌，已造成24死30傷。（新華社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
河南超市開業第2天驚見「天坑」 顧客摔入受傷
2023/11/21 14:05

河南超市開業第2天驚見「天坑」 顧客摔入受傷
中國廣東高速公路驚傳坍塌 18車受困31人送醫 官方壓制消息
2024/05/01 10:22

中國廣東高速公路驚傳坍塌 18車受困31人送醫 官方壓制消息

公司治理評鑑前5% 這八家十連霸
中國廣東高速公路坍塌24死30傷 20輛車墜橋
2024/05/01 17:17

中國廣東高速公路坍塌24死30傷 20輛車墜橋
2個籃球場大！中國路面塌成天坑 8死3失蹤
2018/02/08 23:24

2個籃球場大！中國路面塌成天坑 8死3失蹤
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播