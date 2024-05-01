中國廣東高速公路坍塌釀24死 目擊者驚恐直說：第一次離死亡這麼近！

廣東梅龍高速公路1日凌晨坍塌，已造成24死30傷。（新華社）

2024/05/01 18:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省梅龍高速公路（梅大高速公路）今（1日）凌晨突然坍塌，有多達20輛汽車陷落，造成24死30傷憾事。驚險逃過死劫的民眾表示，事發前就發現路面開裂，駛過有裂縫的路段後，下一秒就發生事故，直呼「第一次感覺離死亡那麼近！」

綜合中港媒體報導，目前正值中國五一長假，不料首日就發生嚴重傷亡事故。今天凌晨2點10分左右，廣東梅龍高速公路往福建方向的茶陽路段，疑似路基流失造成道路坍塌，有多輛汽車墜落爆炸起火，相關畫面在網上瘋傳。

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廣東梅州大埔縣委宣傳部指出，截至1日下午3點，梅大高速茶陽路段路面坍方事故，已知造成20輛車陷落，沒有發現危險物品車輛或公車等大型車輛，涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。從中官媒《新華社》釋出的空拍照，可以看到一大塊路面向山坡下垮塌，塌陷位置形成大天坑，埋有大量被焚毀的汽車殘骸。

有目擊者表示，事發前她和老公行經該路段時，就發現路面開裂出現坑洞，開車的老公特意繞開，但車輪還是被地面裂縫刮到爆胎，萬幸在路面完全塌陷前衝了出去，躲過死劫。還有其他目擊者也驚恐回憶道：「第一次感覺離死亡那麼近⋯⋯距離就100米！掉下去幾部車聽著爆炸聲不斷，眼淚忍不住往下掉。好在前面有幾部車發現不對勁，把我們後面的車攔下來⋯⋯」

有一名原本要經過該路段車主也透露，當時前方有駕駛發現情況不對勁後下車，往回跑了數百公尺，攔下陸續駛向事故現場的車輛，提醒趕緊掉頭，避免憾事進一步擴大。

廣東梅龍高速公路1日凌晨坍塌，已造成24死30傷。（新華社）

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