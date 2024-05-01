17噸長頸無角犀牛 史上最大陸地哺乳動物

科學家發現史前巨犀Paraceratherium，體型超越現存所有陸地動物。（取自維基百科/CC BY-SA 4.0）

2024/05/01 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕自恐龍滅絕以來，哺乳動物在陸地上逐漸繁衍壯大。在沒有恐龍競爭的情況下，牠們的數量迅速增加，種類也更加多樣化，體型也變得更加龐大。

那麼，究竟哪種哺乳動物是有史以來體型最大的呢？答案是藍鯨，牠身長可達30公尺，體重可達20噸。然而，如果只考慮陸地上的哺乳動物，那麼答案就有所不同了。

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目前，非洲象被認為是世界上最大的陸地哺乳動物。牠們身長可達7公尺，肩高可達3.7公尺，體重通常為4至7噸。牠們的大腦和鼻子也是所有陸地哺乳動物中最重的。不過，與史前巨犀相比，牠們仍是小巫見大巫。

據《IFLScience》4月29日報導，真正的陸地霸主是Paraceratherium，一種巨大的無角犀牛，擁有長頸鹿般的長脖子。牠們主要生活在亞洲，化石曾於中國、蒙古、哈薩克和巴基斯坦等地發現，生存於始新世晚期至漸新世早期（3400萬至2300萬年前）。這些巨獸的體型遠超現存最大的犀牛——南方白犀牛（southern white rhino），後者身長可達4.2公尺，肩高可達1.85公尺，體重為3.6噸。

Praceratherium的總身長度估計為7.4公尺，肩高為4.8公尺，是迄今為止已知體型最大的陸地哺乳動物。根據美國自然史博物館的部分重建骨骼估算，牠們的體重約為17噸，是現存非洲象的5倍左右。

2021年，在西藏發現了Paraceratherium linxiaense，一種新的史前巨犀物種。牠們生活在2650萬年前，化石包括一個完整的頭骨，以及另一隻個體的下頜骨和脊椎骨。

然而，Paraceratherium作為最大陸地哺乳動物的地位並非無可爭議。由於發現的化石並不完整，無法確定巨犀的確切體型，而其他已滅絕的巨獸也可能具有競爭力。

例如，有些科學家認為，生活在70萬到5萬年前的古菱齒象（Palaeoloxodon）可能比巨犀更大，體重可達22噸。然而，這個估計是基於一小塊股骨化石，因此受到其他科學家的質疑；此外，生活在500萬到250萬年前的草原猛獁象（Borson's mastodon）也被認為體重可能達到15到16噸，同樣具有挑戰巨犀地位的潛力。

不過無論如何，這些史前巨獸都無法與史上最大的陸地動物匹敵。這個頭銜屬於非哺乳動物的「梅氏巴塔哥泰坦巨龍」（Patagotitan mayorum），這是一種生活在白堊紀晚期的巨型恐龍，身長可達37公尺，比室內足球場的長度還長，推測其體重為62噸以上，相當於10頭非洲象。

史上最大恐龍「梅氏巴塔哥泰坦巨龍」（Patagotitan mayorum）模擬還原圖。（取自維基百科/CC BY-SA 3.0）

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