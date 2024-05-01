讀賣新聞大阪本社捏造紅麴採訪內容 祭出開除、停職、減薪懲罰

日本《讀賣新聞》大阪本社，在小林製藥紅麴事件捏造採訪內容，報社最終做出開除、停職、調職、減薪等懲罰。讀賣新聞大阪本社示意圖。（圖擷自Google街景）

2024/05/01 13:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本《讀賣新聞》大阪本社在小林製藥紅麴事件當中，捏造使用到紅麴原料的業者受訪內容，4月30日宣布開除涉及造假的48歲社會新聞部主任，並針對大阪本社社長、編輯局長、部長、記者做出停職、調職、減薪等懲罰。

據《讀賣新聞》報導，《讀賣新聞》4月6日刊出的新聞標題為「使用紅麴的業者相當憤怒」，採訪到某個受小林製藥問題紅麴波及的企業老闆，並指稱他說出「突然得知原料有風險時相當驚訝」、「小林製藥沒有就賠償一事進行聯繫，希望趕緊對外說明」等言語。

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不過，這名業者在受訪時沒有說過這些話，並於報導刊出後提出抗議，《讀賣新聞》隨即於8日刊出更正啟事，但編輯主管顯然沒有意識到相關內容是憑空捏造，並未進行徹底的內部調查，後來受到了東京本社的糾正。

《讀賣新聞》在進行詳細了解後做出處分，捏造內容的社會新聞部主任遭辭退，大阪本社社長柴田岳則是3個月減薪10％。另外，編輯局長二河伊知郎3個月減薪30％、編輯局主任和社會新聞部部長停職2個月，並且這3人很快就會被調職。

和造假採訪內容相關的社會新聞部次長和岡山分局記者，受到停職1個月的處罰；當時負責採訪的岡山分局53歲記者，則是停職1個月並且往後調離記者職位。此外，岡山分局長受到懲戒處分中較輕的「譴責」，岡山分局地方部長則是記上嚴重警告。

大阪本社社長柴田岳表示，配合受訪的業者受到造假的困擾，他對此深感抱歉，採訪結果絕不能受到曲解，撰寫文章的記者負有最終的責任，報社在受到抗議後會認真對待，以誠實面對事實的態度來處理。

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