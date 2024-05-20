維基解密創辦人阿山吉拒引渡美國 英法院裁定他可提上訴

維基解密創始人阿山吉。（美聯社資料照）

2024/05/20 21:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國高等法院今（20）日裁定，維基解密（WikiLeaks）創始人阿山吉（Julian Assange）可以針對英國應美方要求，將他引渡到美國的命令提出上訴，消息一出，在法庭外等候判決的阿山吉支持者紛紛高興地大聲歡呼慶賀。

現年52歲的阿山吉於2010年公布了大量美國機密文件，事後被美國政府指控犯下17項間諜罪以及1項濫用電腦罪。他的律師指出，如果罪名全數成立，阿山吉將面臨最高達175年的有期徒刑。

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綜合《美聯社》、《路透》報導，高等法院的兩名法官宣布，他們決定給予阿山吉提出完整上訴的機會，以聽取阿山吉的論點，因為阿山吉主張他身為澳洲人，美國法院在針對他的案件判決時，可能不會受限於美國憲法第一修正案（First Amendment）對於言論自由的保護，因此阿山吉有立場質疑英國政府的引渡令。

阿山吉先前曾在英國駐厄瓜多大使館尋求庇護長達7年，最近5年他則被關押在戒備森嚴的倫敦貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison）。他的律師指出，阿山吉今日因健康因素無法出席庭審。

阿山吉接下來有數個月的時間為上訴案做準備，而下一場法律戰將關乎到美國法院是否會保護阿山吉身為澳洲公民的言論自由權。

美國總統拜登（Joe Biden）上個月透露，他正在考慮澳洲政府提出的一項呼籲：撤銷案件告訴，讓阿山吉得以返回澳大利亞。

英國高等法院裁定阿山吉可以針對引渡令提出上訴，他的支持者在法院外大聲歡呼。（美聯社）

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