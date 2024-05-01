重慶舞蹈少女上課拉筋 腿骨竟被老師一腳踩斷

中國重慶1位高中少女拉筋時，被舞蹈老師踩斷大腿造成粉碎性骨折。（圖擷取自央視網）

2024/05/01 12:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川重慶近日傳出，有位19歲少女在舞蹈教室接受拉筋壓腿的訓練時，老師用力踩在她的大腿上，儘管這位張同學已經劇痛無比，老師卻踩得更用力，最後竟「啪」一聲，活生生踩斷她的大腿。

綜合中媒報導，四川重慶這位張同學從小就熱愛跳舞，為了考進夢寐以求的舞蹈系，她特地報名當地的舞蹈學校，接受專業老師的培訓。沒想到老師一腳踩碎張同學的舞蹈夢。

請繼續往下閱讀...

去年3月25日上課時，老師安排每位同學「拉筋壓腿」來增加身體的柔軟度。輪到張同學時，由3名學生扶著她，老師一腳踩著她的大腿越發用力。儘管已經非常疼痛，張同學仍相信老師，忍痛繼續訓練。

直到傳來一聲「啪」的巨響，張同學還痛到不知道自己的腿骨已經被踩斷，直到同學哭了她才意識到事情大條！「骨頭被踩斷的當下，大聲到本以為是椅子斷了，轉過頭發現旁邊的同學看著我哭了，我才發現是我的腿斷了！」

隨後張同學被抬上擔架緊急送醫，手術後身體十分不適，全身動彈不得，生活起居只能在床上解決，日後也無法再像專業舞者一樣進行高難度的舞蹈動作，嚴重影響她的日常生活及求學之路。

舞蹈學校表示，所有醫療費用都是由他們支付，還賠償6萬多元人民幣（約新台幣27萬元），也與張同學簽訂協議。但張同學否認有和學校簽訂協議，也表示沒有拿過賠償。

張同學一家將學校告上法院，全案已進入司法程序。今年4月25日第2次開庭結束，判決將於30天內出爐，目前張同學正在等待司法會還給她一個公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法