驚悚影片曝光！美國大提琴家地鐵表演 慘遭女子用水壺砸頭

2024/02/17 18:11

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕紐約地鐵爆攻擊事件!一名大提琴家日前在地鐵站內表演,怎料突遭一名陌生女子拿金屬保溫瓶,從他的後腦砸下並逃離現場,全程都被攝影機全都錄。該大提琴家也說,這是他一年內在地鐵站表演,第二次遭無端攻擊,之後亦將無限期暫停所有演出。

《紐約郵報》報導,事件發生在13日下午5時50分許,29歲大提琴家佛瑞斯特(Iain. S. Forrest)在34街-先驅廣場地鐵站表演大提琴,一名身著芥末色外套、紅色圍巾跟黑色手套的女子,原先靠在他身後的柱子滑手機,突然走上前拿起地上的金屬保溫瓶,直接往佛瑞斯特後腦猛砸,接著快步離開,全程被佛瑞斯特錄下並透過社群平台PO網。

Yesterday, I was attacked in the NYC subway. At 5:50 pm on February 14th, while performing at 34th St Herald Square station, a woman wearing a mustard jacket, red scarf, and gloves assaulted me by smashing the back of my head with my metal water bottle. pic.twitter.com/UpSl43yk3x