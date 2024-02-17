驚悚影片曝光！美國大提琴家地鐵表演 慘遭女子用水壺砸頭

佛瑞斯特（圖）在地鐵站表演，突遭一名陌生女子拿金屬保溫瓶砸頭。（翻攝自Instagram／eyeglasses.stringmusic）

2024/02/17 18:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約地鐵爆攻擊事件！一名大提琴家日前在地鐵站內表演，怎料突遭一名陌生女子拿金屬保溫瓶，從他的後腦砸下並逃離現場，全程都被攝影機全都錄。該大提琴家也說，這是他一年內在地鐵站表演，第二次遭無端攻擊，之後亦將無限期暫停所有演出。

《紐約郵報》報導，事件發生在13日下午5時50分許，29歲大提琴家佛瑞斯特（Iain. S. Forrest）在34街－先驅廣場地鐵站表演大提琴，一名身著芥末色外套、紅色圍巾跟黑色手套的女子，原先靠在他身後的柱子滑手機，突然走上前拿起地上的金屬保溫瓶，直接往佛瑞斯特後腦猛砸，接著快步離開，全程被佛瑞斯特錄下並透過社群平台PO網。

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Yesterday, I was attacked in the NYC subway. At 5:50 pm on February 14th, while performing at 34th St Herald Square station, a woman wearing a mustard jacket, red scarf, and gloves assaulted me by smashing the back of my head with my metal water bottle. pic.twitter.com/UpSl43yk3x — Iain S. Forrest, PhD （@IainSForrest） February 14, 2024

佛瑞斯特表示，該女當時逃至附近的梅西百貨（Macy’s），而警方最後並未逮到她，盼能透過這段影片，找到該女子的下落。佛瑞斯特也說，這已經示他一年內，在紐約地鐵表演所遇到的第二次攻擊，因而決定將無限期暫停之後的演出。

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