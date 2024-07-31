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川普狂言：拜登「不知自己還活著」

美國前總統川普。（美聯社）

美國前總統川普。（美聯社）

2024/07/31 13:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）7月30日接受福斯新聞（Fox News）「英格拉漢姆角度」（The Ingraham Angle）節目專訪時，嚴厲批評現任總統拜登（Joe Biden）及其領導團隊，痛斥「法西斯主義者暗中掌權」、「拜登不知自己還活著」!

川普表示，白宮的決策正由一群「法西斯主義者、共產主義者和馬克思主義者」主導。他認為，「這些人」圍繞在橢圓形辦公室和司法部周圍，實際掌控國家大權。當被問及拜登是否參與重大決策？川普竟說：「我不認為他知道自己還活著。」

針對民主黨在2024年總統大選中以副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代拜登，川普稱之為「政變」。他指責民主黨「如同對待小孩一樣，剝奪了拜登的總統職位」，並表示拜登的妻子也不願看到這種情況發生。

川普強調，共和黨現在是一個「基於常識」的政黨，主張低稅收、優質教育，並為年輕一代實現「美國夢」。他表示：「我希望我的孩子能說『天啊，這太棒了』。你現在已經聽不到有人談論美國夢了。」

對於賀錦麗在社交媒體上標註「她／她的（she/her）」作為代名詞，川普表示，他不需要代名詞，並質疑：「沒人知道那是什麼意思。問問她（賀錦麗）到底是什麼意思。」

川普呼籲，要將美國「帶回理智」，他認為，民主黨正「瘋狂」行事，而共和黨則致力於實現常識性目標。

值得注意的是，《華爾街日報》指出，賀錦麗在多數議題上屬標準的「加州進步派」，「相較於拜登，她偏左」。2019年的GovTrack評分顯示，賀錦麗當時是美國聯邦參議院中最自由派的議員，立場甚至比素有「美國最左傾參議員」之稱的獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）更為激進。

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