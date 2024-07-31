問責！金正恩召開抗洪會議 撤換「嚴重懈怠」官員

平安北道地區發生嚴重洪患，北韓領導人金正恩乘坐橡皮艇視察災情。（法新社）

2024/07/31 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日對平安北道、慈江道的嚴重洪災問責，撤換了道委責任書記和社會安全大臣，抨擊其位居要職卻「嚴重懈怠」。

據《韓聯社》報導，金正恩本月29至30日在平安北道新義州市主持勞動黨第8屆中央委員會第22次政治局緊急擴大會議，作出上述決定。

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擴大會議任命前黨中央委員會組織指導部第一副部長李熙用為平安北道黨委會責任書記；原慈江道黨委會責任書記和社會安全大臣遭撤換，平安北道黨委會責任書記樸成哲轉任慈江道黨委會責任書記、黨中央委員會軍政指導部第一副部長方頭燮為社會安全大臣。

金正恩在會上表示，對於那些被黨和國家賦予重要職務卻嚴重懈怠，導致無法容忍人員傷亡的部分幹部，將給予嚴厲處罰。金正恩一一列舉出現的弊端，如全國性緊急災害應對體系在在害初期未能發揮作用、防洪工作不確實，以致從未被洪災侵襲的地區，也遭受了嚴重損失等。

據北韓官媒報導，位於鴨綠江下游的新義州市和義州郡遭受嚴重洪災，導致4100多幢房屋、逾3000頃農田受損，無數公共建築、設施、公路和鐵路被淹沒。

近來北韓經歷了多場破紀錄暴雨。北韓官媒29日報導，該國西北部地區因洪災受困的5000多名民眾已在領導人金正恩親自監督下，搭乘軍用直升機等交通工具，撤退至安全地帶。

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