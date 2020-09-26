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    紐約中央車站豪華地段住免錢！3地鐵員工爽用地下密室遭撤查

    美國紐約3名地鐵員工非法使用紐約中央車站的地下空間，將其打造成專屬密室。（美聯社）

    美國紐約3名地鐵員工非法使用紐約中央車站的地下空間，將其打造成專屬密室。（美聯社）

    2020/09/26 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕在寸土寸金的美國紐約竟然能夠住免錢？大都會運輸署（MTA，Metropolitan Transportation Authority）調查報告指出，3名地鐵員工非法使用紐約中央車站的地下空間，將其打造成專屬密室，目前這3人都被停職停薪，等待紀律聽證會的召開。

    《CNN》報導，MTA監察辦公室表示，該機構於2019年2月首次收到密室的匿名投訴，指稱3名員工躲在那個地方享樂還喝得醉醺醺的；緊接著在同年2019年6月下旬又有第2次投訴，便將相關投訴轉交大都會北方鐵路（Metro-North，MN）安全部門處理。

    然而，MTA監察辦公室透露，MN久久都沒有處理投訴的問題。對此，大都會北方鐵路總裁里納爾迪（Catherine Rinaldi）強調，佔用車站地下空間的行為確實非常不當，也不符合MN向旅客提供安全服務的承諾。

    目前並不清楚3名員工什麼時候打造出這間密室，也不確定到底用了多久、是否整天都把那裏當成休息室，但可以確定的是他們都曾多次使用密室。

    MTA調查報告顯示，密室裡有壁掛式液晶電視可連上串流媒體，冰箱裡放著1瓶喝剩一半的啤酒，垃圾桶裡則有空的飲料罐。當然，在那麼舒適的地方，沙發、摺疊床和微波爐也是必備的物品。

    紐約中央車站的管理人員完全不知道密室的存在，而電視等電器物品的額外牽線具有造成火災的風險。另外，由於沒有人知道密室的位置，若員工躲在裡面鎖起來發生了什麼意外，將導致救援人員無法迅速進入房間救人。

    密室裡有壁掛式液晶電視可連上串流媒體。（美聯社）

    密室裡有壁掛式液晶電視可連上串流媒體。（美聯社）

    密室裡除了電視和冰箱之外，還有沙發、摺疊床和微波爐。（美聯社）

    密室裡除了電視和冰箱之外，還有沙發、摺疊床和微波爐。（美聯社）

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